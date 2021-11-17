«Зачем вы меня хватаете?!»: полицейскому объявили замечание за то, что заставил новосибирского блогера удалить видео с телефона

Александр отмечал день рождения, когда его задержали. Фото: личный архив.

Полицейский прошел служебную проверку после конфликта с 21-летним жителем Новосибирска. Сотруднику МВД пришлось объяснять свое грубое поведение с молодым человеком, который является администратором нескольких пабликов во Вконтакте.

Инцидент произошел в начале октября. Александр вместе с друзьями отмечал свой 21 день рождения. Ночью, выйдя из кафе, увидел, как полицейские задерживают незнакомца. Тут же достал смартфон, желая снять это на видео. Одному из полицейских блогер не понравлся. Он влез в кадр. Дальше диалог попал на запись:

— Телефон выключи! — Приказал он, схватив молодого человека за одежду.

— А зачем вы меня хватаете? — Возмутился Александр.

— Телефон выключи! — Снова велел полицейский с майорскими погонами.

— Стойте! Это общественное место, але! — Стал отстаивать права блогер.

— Пойдем, але, — донесся еще один голос.

— А куда вы меня берете, куда? — Возмущенно и при этом растерянно стал спорить Александр.

— Извините нас, извините нас, — попытался смягчить полицейских один из его друзей.

— Вы зачем меня берете? Вам же ж…па будет, — вновь возмутился именинник. — Зачем вы меня берете? Уберите руку?

Полицейские, все-таки, заставили парня пройти с ними. В машине стали выяснять, кто он такой.

— Сказали, проверяют, не украден ли телефон, на который я снимал. Но даже не объяснили, почему, вдруг, стали меня подозревать. Тем более, что с моей стороны странно было бы снимать полицию на украденный телефон. Заставили удалять запись, которую я сделал. Но я не удалил, а только сделал вид, — объяснил КП-Новосибирск Александр. — Да, на записи слышно, что я в конце грубо высказался. Но я тогда действительно был намерен отстаивать свои права, чтобы начальство потом проверило поведение сотрудника. А еще подумал, что он мне в тот момент куртку порвал, схватил то он меня сильно, прямо тащил в машину.

Проверка действительно прошла.

— По результатам проверки сотруднику объявлено замечание, — прокомментировала КП-Новосибирск пресс-служба областного управления МВД России.

Официально комментируя инцидент, ведомство подчеркнуло, что он произошел «с участием граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения». Однако эта деталь едва ли может иметь правовое значение, поскольку находиться в состоянии опьянения по закону не запрещено. А учитывая, что полицейские по итогу инцидента не составили никаких протоколов, можно полагать, что Александр никаких законов не нарушил.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Без оснований полицейский не может задерживать человека»

Сергей Егоров, директор юридической компании «Егоров и партнеры»:

- Гражданам не запрещено снимать действия сотрудников полиции. А закон «О полиции» предусматривает, что для задержания гражданина нужны определенные основания. И сотрудник как минимум должен был объяснить причину. Без оснований он не должен был ни проверять документы, ни сажать в машину, ни требовать удалить запись. Человек может находиться в состоянии опьянения, но если при этом он не нарушает общественный порядок, оснований его задерживать нет.

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