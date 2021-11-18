«Галамарт» предлагает идеи новогодних подарков: автотрек – всего за 299 рублей

«Галамарт» предлагает идеи новогодних подарков. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Наш любимый праздник уже совсем близко, пора выбирать подарки. Их можно приобрестив народном магазине «Галамарт». А специальные цены позволяют совершать покупки еще выгодней, чем обычно!

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Например, набор масок от ЮниLOOK 19 ноября обойдется всего в 19 рублей. Идеальный вариант для того, чтобы быстро привести кожу в порядок перед важным мероприятием: маски отлично увлажняют, питают и выравнивают цвет лица.

22 ноября керамическая форма для запекания MILLIMI будет стоить 299 рублей, притом она отлично подойдет и для готовки, и для сервировки благодаря праздничному внешнему виду. Выдерживает температуру до -240 градусов и легко моется в посудомоечной машине.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Ну а 29 ноября ловите в магазинах автотрек на пульте управления всего за 299 рублей! Устроить азартные гонки дома теперь проще простого; и такой подарок уж точно придется детям по вкусу.

Фото: пресс-служба «Галамарт».

Кроме того, в «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи на различные группы товаров. Следите за новостями, чтобы всегда покупать выгодно, и шопинг будет приносить исключительно удовольствие.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».