Подарки на Новый год в Новосибирске 2022: где купить и что подарить

У нас вы найдете идеи необычных новогодних подарков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Совсем скоро наступят праздники, а это значит, что самое время начинать выбирать подарки на Новый год в Новосибирске 2022. Мы составили небольшую подборку необычных подарков, которые можно дарить и родным, и друзьям, и коллегам — они точно будут приятно удивлены.
ПОДАРКИ-АНТИСТРЕСС
После непростого года и предпраздничной суеты так хочется отдохнуть!.. Как снять стресс, если нет времени на путешествие в теплые страны? Эти презенты помогут расслабиться и восстановить душевное равновесие.
Подарки для отдыха и создания уюта как никогда подойдут в конце года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сертификат в акватермальный комплекс
Два часа отдыха и водные процедуры. Аутентичный турецкий хаммам, финская парная, бассейн с гидромассажем и водопадом, зона отдыха с лежаками… Одновременно наслаждаться процедурами могут до 10 человек: выгодно идти компанией.
Где купить: сайт «Органик СПА»
Стоимость: 900 руб./сертификат; при покупке более 3 сертификатов — 800 руб./сертификат; при покупке более 6 сертификатов — 750 руб./сертификат; при покупке более 12 сертификатов — 700 руб./сертификат
Где расслабиться: салон массажа и релаксации «Органик СПА»
Теплый плед с рукавами
Самое то для холодных сибирских зим. В такой плед можно закутаться как в обычный или ходить в нем по дому, как в халате — руки всегда будут в тепле!
Где купить: магазины товаров для дома
Стоимость: от 800 руб. (зависит от магазина)
Массажер для глаз
Аппарат в форме очков, который нужно надеть на глаза, включить режим вибрации и… расслабиться. Массажер поможет быстрее снять напряжение с глаз, особенно после долгой работы за компьютером, и быстрее уснуть. А еще окажет косметический эффект, разгладив мелкие морщинки.
Где купить: магазин Top-relax.ru
Стоимость: от 2700 руб.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
Думая о подарках, мы обычно представляем какие-нибудь вещи. А что, если порадовать родителей, братьев и сестер новыми впечатлениями? Любителям экстрима предлагаем разные варианты сертификатов.
Близких и коллег можно порадовать не только вещами, но и впечатлениями.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Катание на упряжке с хаски
Экстрим, который подходит даже детям. Дружелюбные собаки прокатят по зимнему лесу, на пути встретятся и горки, и повороты. Выносливые хаски могут разогнать упряжку до 12 км/ч, так что держитесь!
Где купить: интернет-магазин BonoDono
Стоимость: 1190 руб./чел.
Где кататься: питомник «Оберег Земли Сибирской» (СНТ «Золотая горка»)
Балет на снегоходе
Катание на снегоходе само по себе повышает адреналин до предела. А как насчет новых трасс, крутых поворотов, неожиданных препятствий? Поездка доступна даже новичкам: опытный инструктор покажет, как в совершенстве освоить технику катания за несколько минут.
Где купить: интернет-магазин «ПозитивДари»
Стоимость: 3500 руб./чел.
Где кататься: парк «Сосновый бор»
Погружение с аквалангом
И не раз, а целых пять! Любителям воды и спорта понравится полный курс дайвинга в компании инструктора. Начать занятия можно в любой день следующего года. В конце обучения вас ждет сертификат международного образца, позволяющий погружаться на глубину 20 метров в любой точке мира.
Где купить: интернет-магазин BonoDono
Стоимость: 8000 руб./чел. (5 занятий)
Где погружаться: дайвинг-центр «Солнечная волна» (ул. Крылова, 20)
Полет на параплане
Самый дешевый и безопасный способ на время оторваться от земли и почувствовать себя птицей. Управляет парапланом опытный пилот, который находится сзади, а пассажир в удобной подвеске наслаждается видами с высоты и новыми ощущениями. А если руки не заняты — еще и фотографирует! Ждать долгожданного полета придется до лета, но ощущения будут незабываемые!
Где купить: интернет-магазин «ПозитивДари»
Стоимость: 2000 руб./чел.
Где летать: 30 км от Красноярска
Игры и подарки. связанные с увлечениями, порадуют детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Подарки, связанные с хобби и увлечениями, — одни из лучших. В эту же категорию попадают различные мелочи и предметы для дома, которые ваши родные давно хотели купить. Может быть, ваш брат мечтает о коллекции новых блокнотов и органайзеров или подставке для ноутбука? А маме не хватает мотков пряжи и круговых спиц для вязания снуда? Прислушайтесь и присмотритесь к членам своей семьи — идеи обязательно появятся.
Где купить: специализированные магазины
Стоимость: от 1000 руб. (зависит от товара)
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Презент для детей или главы большой компании. Классические «Монополия», «Манчкин», «Колонизаторы» или более необычные «Дэни» или «Взрывные котята» (есть версии для взрослых 18+) скрасят долгие зимние вечера.
Где купить: магазины «Мосигра» (Красный пр-т, 188; пл. К. Маркса, 2)
Стоимость: от 1500 руб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
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