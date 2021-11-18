Ледяные и снежные горки в Новосибирске 2021: где лучше покататься на тюбингах, «ватрушках» и санках с детьми

Горки для детей откроются в десяти парках.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Скатиться с горки на ледянке — любимое развлечение для детей (и их родителей). К праздничным выходным в Новосибирске откроют ледяные и снежные горки в Новосибирске 2021. Рассказываем, где можно будет покататься.
— Этой зимой бесплатные горки для детей откроются в 10 парках. Парки также украсят световыми гирляндами и новогодними елками, организуют фотозоны и тематическое музыкальное оформление, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
На Михайловской набережной в ледовом городке откроется один из самых масштабных аттракционов высотой 8 метров и длиной 70 — 80 метров. График работы аттракциона на данный момент не определен. Билеты на горку для детей до 4 лет будут бесплатными, для детей от 4 до 14 лет — 250 руб., для детей от 14 лет и взрослых — 350 руб. Также будет установлена бесплатная горка для детей.
Публикуем список остальных горок.
ПКиО «Центральный»
Адрес: ул. Мичурина, 8
Стоимость проката: «ватрушка» — 100 руб./ч
ПКиО «Заельцовский»
Адрес: ул. Парковая, 88
Стоимость проката: «ватрушка» — 100 руб./ч
Сад имени Ф. Э. Дзержинского
Адрес: пр-т Дзержинского, 79
Стоимость проката: нет
ПКиО «Затулинский»
Адрес: ул. Зорге, 47
Стоимость проката: нет
ПКиО «Первомайский»
Адрес: ул. Маяковского, 5а
Стоимость проката: нет
ПКиО «Сосновый бор»
Адрес: ул. Учительская, 49
Стоимость проката: нет
ПКиО имени С. М. Кирова
Адрес: ул. Станиславского, 1а
Стоимость проката: нет
ПКиО «У моря Обского»
Адрес: ул. Софийская, 15
Стоимость проката: маленький тюбинг — 150 руб./ч, большой — 250 руб./ч
ПКиО «Бугринская роща»
Адрес: ул. С. Кожевникова, 39
Стоимость проката: тюбинг — 100 руб./ч, 150 руб./2 ч, 200 руб./3 ч
ПКиО «Березовая роща»
Адрес: ул. Планетная, 53
Стоимость проката: тюбинг — 150 руб./ч
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