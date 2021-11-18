Ледяные и снежные горки в Новосибирске 2021: где лучше покататься на тюбингах, «ватрушках» и санках с детьми

Горки для детей откроются в десяти парках. Фото: Андрей АБРАМОВ

Скатиться с горки на ледянке — любимое развлечение для детей (и их родителей). К праздничным выходным в Новосибирске откроют ледяные и снежные горки в Новосибирске 2021. Рассказываем, где можно будет покататься.

— Этой зимой бесплатные горки для детей откроются в 10 парках. Парки также украсят световыми гирляндами и новогодними елками, организуют фотозоны и тематическое музыкальное оформление, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

На Михайловской набережной в ледовом городке откроется один из самых масштабных аттракционов высотой 8 метров и длиной 70 — 80 метров. График работы аттракциона на данный момент не определен. Билеты на горку для детей до 4 лет будут бесплатными, для детей от 4 до 14 лет — 250 руб., для детей от 14 лет и взрослых — 350 руб. Также будет установлена бесплатная горка для детей.

Публикуем список остальных горок.

ПКиО «Центральный»

Адрес: ул. Мичурина, 8

Стоимость проката: «ватрушка» — 100 руб./ч

ПКиО «Заельцовский»

Адрес: ул. Парковая, 88

Стоимость проката: «ватрушка» — 100 руб./ч

Сад имени Ф. Э. Дзержинского

Адрес: пр-т Дзержинского, 79

Стоимость проката: нет

ПКиО «Затулинский»

Адрес: ул. Зорге, 47

Стоимость проката: нет

ПКиО «Первомайский»

Адрес: ул. Маяковского, 5а

Стоимость проката: нет

ПКиО «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49

Стоимость проката: нет

ПКиО имени С. М. Кирова

Адрес: ул. Станиславского, 1а

Стоимость проката: нет

ПКиО «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15

Стоимость проката: маленький тюбинг — 150 руб./ч, большой — 250 руб./ч

ПКиО «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39

Стоимость проката: тюбинг — 100 руб./ч, 150 руб./2 ч, 200 руб./3 ч

ПКиО «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53

Стоимость проката: тюбинг — 150 руб./ч

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