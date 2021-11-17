Ледовый городок в Новосибирске 2021-2022: когда откроют, что там будет

Городок примет первых посетителей ближе к Новому году. Фото: Андрей ЧЕРДАКОВ

Ледовый городок в Новосибирске 2021-2022 начнут строить совсем скоро, а откроется он прямо перед праздниками. Директор проекта индивидуальный предприниматель Сергей Машаров рассказал, чем удивят новосибирцев в этом году.

— Откроется городок, как всегда, 30 декабря. Льда пока нет, и морозы не очень сильные, грядет оттепель. Ждем, когда лед установится, тогда и начнем строить, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров.

В этом году темой ледового городка на Михайловской набережной станут цирковые представления.

— 18 декабря 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Ему мы решили посвятить несколько скульптур, будут вообще скульптуры и украшения на тему цирка, — объясняет Сергей Машаров.

По традиции на Михайловской набережной будет открыта большая горка высотой 8 метров и длиной 70 — 80 метров. Билеты на горку для детей до 4 лет будут бесплатными, для детей от 4 до 14 лет — 250 руб., для детей от 14 лет и взрослых — 350 руб.

Напомним, недавно мэрия Новосибирска объявила, что на входе в ледовый городок QR-коды требовать не будут. Таких же ограничений пока нет при входе в парки и на катки.

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