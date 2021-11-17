Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

- Летом 2021 года победители конкурса «Ростелекома» приезжали в Минцифры: общались с директорами департаментов, министром Максутом Шадаевым и его заместителями. Все наши гости продемонстрировали высокий уровень осведомленности о проектах министерства и интерес к технологиям, - сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

- Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы. Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера, - отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях: печатная пресса, телевидение, радио и подкасты, интернет-СМИ, социальные медиа. Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Сибирские журналисты неоднократно становились победителями конкурса. В прошлом году лучшей в номинации «Радио и телевидение» признали Яну Бугакову, корреспондента ГТРК «Новосибирск». До этого лауреатами конкурса были Александр Месаркишвили («Континент Сибирь»), Наталья Решетникова («Российская газета» в Новосибирске), Наталья Черткова (ГТРК «Томск) и другие.

- Цифровизация, искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальные хранилища и облачные платформы. Все эти понятия из фильмов и книг про далекое будущее постепенно переходят в реальность и становятся частью нашей жизни. Изобретать новое всегда сложно, рассказывать об этом ничуть не легче, поэтому я желаю удачи всем участникам конкурса», - сказал Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального - в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.