Увлекательные лекции о музыкальной классике и здоровом образе жизни

Кондакова Наталия Андреевна Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«Лига Лекторов» – открытый конкурс для всех спикеров страны от Российского общества «Знание». Его цель – расширить сообщество мотивированных, креативных людей, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на поиск новых знаний.

КАРЬЕРА ЛЕКТОРА – ЭТО ПРОСТО

Проект ориентирован не только на молодежь. Каждый, кому интересно выступать публично, кому хватает мастерства и желания делиться знаниями, смог стать участником конкурса. В сентябре конкурсантам предложили записать видеолекции и представить их на суд жюри, в состав которого входят деятели науки, искусства, профессора и доктора наук ведущих российских вузов, руководители научных и образовательных учреждений и фондов.

Пришло более 2,5 тысяч заявок со всей России. Из них эксперты отобрали 500 лучших. На днях завершился полуфинал: с 14 по 16 ноября 500 лекторов выступали на интерактивной площадке с 15-минутными выступлениями. Кто успешно справился и получил максимальные баллы от жюри и слушателей, выступит в главных вузах Москвы, среди которых МГУ, МАИ, РГГУ и многие другие. Призеров ждут заслуженные награды. Победители «Лиги Лекторов» получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут пригашены к участию в его просветительских мероприятиях.

А пока среди участников идет увлекательная ораторская борьба, мы охотно знакомим вас с конкурсантами из нашего города.

КАМНИ, ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА

Любителю Мэнсона и Вивальди Максиму Кузнецову 23 года. Представитель редкой профессии дирижер симфонического оркестра родился в подмосковной Ивантеевке, много времени проводил в Королеве, где на космическом предприятии трудились его бабушки и дедушки, жил в Москве и Петрозаводске. Весной этого года молодой человек переехал в Новосибирск – в наш город, который славится крупнейшим театром России, Максима привлекла консерватория. В ней он учится, постигая искусство дирижерства.

Музыка – не единственная страсть молодого человека. Он обожает живопись и минералогию.

– У меня есть коллекция, она пока небольшая – около двадцати камней. Аметисты, флюориты, несколько очень красивых образцов кварца. Есть кварц с частицами нефти внутри – выглядит, словно застывший дым, – рассказывает Максим.

А интерес к музыке у Максима – не случайный. Его мама – скрипач. Да, поначалу классические инструменты не были страстью молодого человека. В школьные годы он предпочитал рок-хиты Мэрилина Мэнсона и «Рамштайн». Но со временем проникся композициями Баха, Моцарта, Бетховена и Вивальди.

Кузнецов Максим Вячеславович Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– Классическая музыка так устроена – чем больше времени с ней проводишь, тем глубже она затягивает. И знаете, есть огромная связь между современными рок-музыкантами и композиторами эпохи барокко, – рассуждает Максим. – Вот, например, Антонио Вивальди, написавший колоссальное количество произведений. В некоторых из них предполагалась партия ударных инструментов – японских барабанов тайко, альты и скрипки выполняли функцию гитар. Были сольные партии – арии. Все, как у рок-групп! Ту же «Зиму» из «Времен года» Вивальди можно сравнить с хитом System of a Down «Chop Suey!»

Музыкальными познаниями Максим уже давно делится с широкой аудиторией. Ведет в YouTube блог «Digital Space Orchestra». Музыкант подписан на рассылку агентства «Росмолодежь» и, узнав о конкурсе, отправил свою работу.

В своей конкурсной лекции Максим делится и знаниями, и размышлениями о классической музыке. Получается у него действительно увлекательно. Даже в эту лекцию начинающий дирижер сумел гармонично вплести имена современных звезд. И, конечно, сопроводил лекцию музыкальными цитатами.

На вопрос о своих сильных сторонах фанат Мэнсона и Вивальди ответил не сразу, сочтя это нескромным. Но мы все-таки убедили дирижера назвать его главное преимущество.

– Думаю, оно заключается в том, что я могу рассказывать сложные и, казалось бы, скучные вещи интересно, – говорит молодой человек. – Идеальный лектор должен быть понятным и говорить на одном языке с той аудиторией, для которой рассказывает. Ведь, много зная о своей профессии, человек порой не отдает себе отчета в том, что использует непонятные термины. Лектор – это друг, человек, который не возвышается, вещая с подиума, а находится рядом. Фактически он может быть в любой точке планеты, а слушатель может получить от него что-то ценное, просто взяв в руки смартфон и включив видео. Лектор будущего – это ваша персональная «Википедия»: живая, дающая не сухие факты, а увлекательно отвечающая на самые разные вопросы.

Кузнецов Максим Вячеславович Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

КОГДА ЧИСТИТЬ ЗУБЫ И МОЖНО ЛИ СПАТЬ ПРИ СВЕТЕ

Наталия Кондакова оканчивает ординатуру в Новосибирском государственном медицинском университете. При этом успевает и работать – конечно, по специальности, медиком, и заниматься общественной деятельностью.

Она – активист волонтерского центра «Жизнь», где фактически является заместителем руководителя. Но ее роль в центре – не только административная работа. Наталия, как и ее коллеги, выезжает в новосибирские школы, где читает ученикам познавательные лекции.

– Рассказываем о репродуктивном здоровье, гигиене и ЗОЖ, – приводит примеры начинающий акушер-гинеколог. – Не просто утверждаем «курить вредно», а стараемся подать такие истины увлекательно и с аргументами. Оказывается, далеко не все знают, как ухаживать за собственным телом. А еще рассказываем про любовь, чтобы подростки, испытывая это чувство, не закрывались в себе, не боялись новых для них эмоций.

О конкурсе «Лига Лекторов» Наталия узнала из объявления на сайте НГМУ. Почему бы не поучаствовать? Некоторые из своих волонтерских тем молодой врач и взяла для заочного этапа конкурса.

А знали вы, например, о том, почему важно спать в кромешной темноте? Наталия знает – и рассказывает. Если в будущем позволят ресурсы, ее лекторские наработки могут найти и другое применение.

Кондакова Наталия Андреевна Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– Ту информацию, которую мы в волонтерском центре доносим до школьников, хотим записать в форме видеолекций. Да, через экран, не получая обратной связи, довольно сложно передавать мысли. Но, учитывая ограничения, связанные с ковидом, онлайн-формат стал как никогда актуальным. Думаю, записав наши лекции, мы могли бы создать большую платформу с советами медиков для подростков, – делится идеей Наталия Кондакова. – Пригласили бы разных специалистов: эндокринологов, неврологов, стоматологов, педиатров, урологов. Чтобы была единая база знаний, доступная для интернет-пользователей.

Может, и правда появится такая площадка и станет популярной. И, конечно, полезной.