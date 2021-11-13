Новосибирцы добились сноса сараев ради детской площадки

Ребятишки рады горке. Фото: Никита МАНЬКО

Забота о безопасном детстве объединила активных родителей и Совет депутатов города Новосибирска. В Заельцовском районе снесли сараи, в которых выпивали бездомные и обитали бродячие собаки. Вместо них установили детскую площадку, куда ходят играть со всего жилмассива. Как преобразилось это место - в материале «КП» - Новосибирск».

РАНЬШЕ БЫЛИ ПОЖАРЫ, ХОДИЛИ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Жилмассив из ветхих домов, построенных еще в 1930-х годах, расположен в конце главной улицы Новосибирска - Красного проспекта. Раньше здесь было множество коммунальных квартир. Со временем почти в каждом дворе вместо клумб и газонов появились сараи: раньше там хранили заготовки и старые вещи местные жители. Многие строения оказались заброшены и часто горели, а также привлекали бродячих собак. Решать проблему взялись молодые родители.

- Нам повезло с новым депутатом - мы пороги не обивали. Написали наказ о строительстве детской площадки, и уже через полгода нам позвонили и сказали, что можно попробовать, если заручимся поддержкой жителей. Все согласились, ведь сараи разрушены, они часто горят. К тому же детских площадок вокруг нет, а детей много. Теперь нет сараев, зато есть площадка: и ребятишки, и пожилые люди довольны, - рассказала активистка Маргарита Гнатикова.

Больше всего времени отняло согласование, а сам грант активисты выиграли быстро. Теперь молодые семьи мечтают о спортивной площадке для воркаута с брусьями и уличными тренажерами, чтобы молодежь приучалась к здоровому образу жизни.

К слову, местные пенсионеры раньше жаловались на пьющие компании на лавочках.

- Многие сараи были бесхозными, там собирались пьющие, курили подростки. От этого и были пожары. Соседка несколько раз жаловалась в училище, после этого все прекратилось. Хозяев этих заброшенных сараев я не понимаю: ну если ты не пользуешься, то отдай кому-нибудь сарай, чтобы его чистили, красили, прибирали вокруг, - говорит владелец одного из оставшихся сараев, который тщательно следил за его состоянием.

ВЫВЕЗЛИ НЕСКОЛЬКО ГРУЗОВИКОВ МУСОРА

В итоге пепелище от сгоревших заброшенных сараев превратилось в свалку. Для того чтобы навести на площадке порядок, пришлось вывезти несколько грузовиков мусора. Треть участка разровняли и сделали покрытие, установили безопасные аттракционы. На весь проект потратили менее миллиона рублей.

- С тех пор, как у нас открыли детскую площадку, алкоголики больше не ходят. Осталась одна проблема: бездомные собаки. Они как родились в этих сараях, так и живут. Зоозащитники их забирают, стерилизуют, пытаются пристроить. А потом возвращают. Но теперь они стали появляться реже, - добавила Маргарита Гнатикова.

Екатерина Шалимова.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова говорит, что все началось с наказа по сносу аварийных сараев. А детскую площадку захотели сами жители совместно с ТОС «Дружба». Они придумали проект и выиграли грант, но средств на очистку территории и ее покрытие не было. С помощью партнеров удалось очистить участок, отсыпать грунт и выровнять покрытие.

- Эта площадка - лишь первый этап. В рамках депутатских наказов в соседнем дворе были установлены спортивные тренажеры. Больших наказов тут нет. Застройка территории очень плотная, в основном требуется снос старых построек, организация освещения. Самое важное для того, чтобы здесь перестали собираться люди с низкой социальной ответственностью и стало меньше бродячих собак, сделано. Благодаря общим усилиям жителей, застройщиков и депутатов это произошло гораздо быстрее, - отметила депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова. - Остался вопрос со сносом сараев, но их собственники - местные жители. Конечно, им решать, но дети должны расти в безопасной среде.