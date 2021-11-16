Калининскому району - уютные скверы и удобные площадки

Сквер скоро преобразится. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Калининский район - один из самых непростых в городе: здесь много удивительных зеленых уголков, которые хочется сохранить, но в то же время много объектов, где срочно нужна помощь. Как с такой задачей на своем округе справляется депутат Совета депутатов города Новосибирска Степан Сафонкин - в нашем материале.

НУЖНЫ ДОРОЖКИ!

Одно из любимых мест у жителей района - Тимирязевский сквер. Величественные сосны, свежий воздух, спортивная и детская площадки - для прогулок лучше не придумаешь. Но не все так просто: пройтись порой бывает проблематично.

- Летом ходить здесь по некоторым дорожкам нереально, мы называем их «зыбучими песками», - признается Степан Сафонкин. - А хочется, чтобы дорожки были заасфальтированы, чтобы на детской площадке появилось хорошее прорезиненное покрытие.

Депутат Степан Сафонкин подчеркивает: нареканий к администрации нет, сквер содержится в чистоте. Пожелания избирателей депутат получил и со всеми замечаниями сибиряков согласен.

- Я бы назвал это комплексной реновацией сквера. Помню, как это место выглядело 20 лет назад: здесь были гаражи, запруды, а многое из того, что сегодня украшает Тимирязевский сквер, наоборот, еще не появилось, - говорит Степан Сафонкин. - Но сейчас сквер, по мнению местных жителей, превратился в лоскутное одеяло: приложить силы к развитию этой территории пытались многие, но поскольку не составили комплексный план, результат получился разрозненный, те же площадки оформлены в разном стиле. А город уже созрел для концептуальных скверов, где все продумано. Поэтому сейчас занимаемся разработкой комплексного подхода к этому скверу. Идут переговоры с мэрией и жителями, и я транслирую те пожелания, которые должны быть учтены. Однако укрепить те же дорожки мы сможем и в оперативном режиме - это не очень дорого.

Степан Сафонкин.

ПРЕОБРАЗИТЬ ПОЙМУ РЕКИ

Еще одна проблемная зона - пойма реки Ельцовки. Сейчас там много мусора и заросли, а местные жители давно мечтают, чтобы Красный проспект и улица Нарымская были соединены.

- Я направил ходатайства и мэру города, и в администрацию района, чтобы поддержать проект этого соединения. Мы привлекли застройщиков, которые работают на этой территории: они тоже будут участвовать в проекте, ведь сейчас они не смогут продать квартиры, если оперативно не навести порядок на этом участке, - объясняет Степан Сафонкин.

Застройщики готовы вкладывать деньги, и теперь очередь за городскими властями.

- Нужно выполнить коммуникации, и тогда жители города получат еще один благоустроенный сквер, - считает депутат. - Это будет территория общего пользования, ее не отдадут в частные руки, это принципиальный момент.

Сам сквер будет граничить с территорией нескольких домов - как уже заселенных, так и проектируемых.

- Любые такие проекты обязательно проходят публичные слушания, ничего не строят без согласия всех сторон, - подчеркнул Степан Сафонкин. - Однако что мы видим на данный момент? Уже построены хорошие дома, таунхаусы, а детских площадок там нет. Рассматривая проект будущего благоустройства, люди, конечно, просят, чтобы в новом сквере была детская площадка.

Часть реки уже убрана в коллектор, а в будущем году начнутся серьезные строительные работы.

- Надеюсь, что в течение двух лет эта территория заиграет новыми красками, - добавляет Степан Сафонкин.

Это значит, что на еще одну комфортную зеленую зону в Новосибирске станет больше. И у горожан появится новое место, куда они смогут прийти всей семьей и быть уверенными, что детям прогулка понравится.