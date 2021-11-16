В Новосибирске вновь открылась «Школа парламентаризма»

Благодаря проекту молодежь может проявить себя. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Новосибирске «Молодая гвардия» запустила новый сезон федерального проекта «Школа парламентаризма». Встреча прошла в молодежном центре «Альтаир». В открытии проекта приняли участие депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко и Игорь Атякшев, а также депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный.

Спикеры рассказали, чем занимаются депутаты, чем отличается работа в разных органах исполнительной и законодательной власти и как они сами пришли в политику. Депутаты отметили, что сейчас, в связи с пандемией, больше молодых людей стали участвовать в политической жизни в качестве волонтеров. Но все же связь между молодежью и властью пока налажена не очень хорошо.

- Около 80 процентов молодежи совсем не интересуются политикой. И для этого есть причины: инициативы, которые поступают от ребят, не всегда воспринимаются всерьез. Некоторых это обижает, обижало и меня в юности, когда я только начал заниматься общественной деятельностью. Но скажу: никогда не стесняйтесь выражать свое мнение и отстаивать свою правду, если вы в ней уверены, какая бы она ни была, - говорит Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Игорь Титаренко.

Евгений Подгорный отметил, что главный минус нынешней политики - несистемная работа с молодежью.

- В Новосибирске молодые люди в принципе никак не вовлекаются в общественную жизнь. Работа ведется, но она несогласованная. Город делает свое, область - свое. Нужно более масштабно подходить к проектам, менять подход, чем, я думаю, «Молодая гвардия» и начинает заниматься, - выразил свое мнение депутат.

После выступления спикеры ответили на вопросы юных зрителей и выслушали их предложения. Некоторые пришлись им по душе. Например, Дарья, одна из участниц, отметила, что о многих важных проектах почти ничего не рассказывают в соцсетях, а вместо этого школьники и студенты смотрят и читают информационный мусор.

- Молодежь не вовлечена в политику, потому что об этом не рассказывают. О той же «Школе парламентаризма» информации мало. Можно наладить работу в интернете, проводить открытые уроки в школах, рассказывать, например, о ближайших политических мероприятиях, чтобы дети понимали, что происходит, могли участвовать и задавать вопросы, - сказала девушка.

Молодогвардейцы поддержали ее предложение и пообещали рассказать об этой инициативе в Законодательном собрании Новосибирской области.

В завершение мероприятия народные избранники провели конкурс. Участникам предлагали завершить фразы: «Я пришел в Законодательное собрание, чтобы…», «На одной из сессий Совета депутатов города Новосибирска я задал вопрос градоначальнику о…». Самых креативных ребят наградили брендированными толстовками.

Напомним, «Школа парламентаризма» - это образовательная программа, направленная на вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность, в основном сосредотачиваясь на работе в регионах России. Поступить в нее могли все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Для этого до 16 октября 2021 года необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта. Кандидаты, которые успешно прошли все этапы собеседования, были приняты к участию. Им предстоит обучение и доступ к интересным образовательным материалам, семинарам и тренингам, деловым играм, диалогам на равных и многому другому. После окончания учебы лучшие выпускники смогут пройти стажировку в Совете депутатов города Новосибирска и в Законодательном собрании Новосибирской области на общественных началах, а также стажировку в московском или новосибирском штабе «Молодой гвардии».

Благодаря проекту множество участников предыдущих сезонов, молодых людей из разных уголков России смогли реализоваться. Некоторые стали помощниками депутатов, кто-то работает над реализацией национальных проектов, кто-то трудится в региональных и местных органах самоуправления.