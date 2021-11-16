Депутаты поддержали подростков-волонтеров

Неравнодушные девушки и парни постоянно принимают участие в полезных акциях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В советское время дети и подростки были октябрятами, пионерами, кто-то вступал в ряды тимуровцев. Сейчас же таких объединений нет, и пока новые принципы работы со школьниками и студентами формируются, подросткам особенно важно участие взрослых, их положительный пример. Именно таким примером стал Александр Тарасов, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»), который организовал молодежное волонтерское движение. Как подросткам помогают найти свою цель в жизни - в нашем материале.

ДЕТЯМ НУЖНО ПОКАЗАТЬ ОРИЕНТИРЫ

- В Кировском районе депутатский корпус работает с подрастающим поколением уже больше 20 лет. Когда Вениамин Александрович Пак стал депутатом, мы были его помощниками и работали на развитие Кировского района. Проводили соревнования по футболу, баскетболу, но подходящих площадок было мало. Тогда мы поняли, что в Кировском районе нужно развивать молодежный спорт. Так появились новые площадки, крытые комплексы, - вспоминает депутат Александр Тарасов.

Александр Тарасов.

Общаясь с молодежью, депутаты поняли, что ребята часто дезориентированы и не знают, кем хотят стать, к чему стремятся в жизни.

- Сегодня нет той идеологии, которая скрепляла молодых людей в СССР. В школах дают образование, но не занимаются воспитанием. Родители загружены работой, и дети предоставлены сами себе. Все больше времени они находятся в соцсетях, а когда сталкиваются с реальностью, понимают, что здесь все не так радужно, не так легко получается добиться успеха, - рассуждает Александр Валерьевич. - И у нас родилась идея создать волонтерский корпус, объединить активных ребят, рассказать им больше о городе, области и стране.

НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

Так набрали первых активистов, которые стали не просто волонтерами, а настоящими современными тимуровцами. Провести праздник светофора в детском саду, помочь старикам в пандемию, организовать праздник спорта - это только малая часть дел ребят.

- Я работаю в оргкомитете уже год. Мне все нравится, все устраивает, я пришел сюда помогать людям и доволен быть волонтером. Участвую в субботниках, помогал в организации хоккея на снегу, Дня защиты детей. Эта работа учит общаться с людьми, не стесняться, - рассказал школьник Данил Белогубкин.

Ребята не только занимаются волонтерской деятельностью - для них разработана большая познавательная программа. В приемной депутата Александра Тарасова проходят встречи с интересными людьми, обучающие семинары.

- Обучение ребят рассчитано на 4 года. В основном к нам приходят дети с 14 лет. Это не только возраст профессионального определения, но и период, когда дети отдаляются от семьи, ищут себя. Мы помогаем им, направляем, показываем, что интересного происходит в жизни города. Учим проявлять инициативу, придумывать мероприятия. Сейчас наша система формируется. Мы первопроходцы! - объясняет Александр Валерьевич.

Ребятам и правда некогда скучать: они бывают с экскурсиями на предприятиях города, знакомятся с профессионалами своего дела в разных сферах, ходят на спектакли и за кулисами общаются с актерами. Волонтеры хорошо знакомы с работой депутатского корпуса Новосибирска. Они знают, куда обратиться с жалобой, как получить ответ на свою претензию.

- Недавно мы приглашали специалистов из профориентационного центра, который создан при участии правительства НСО. Мы хотим, чтобы ребята нашли себя. Специалисты центра протестировали их и подсказали, на что обратить внимание при выборе профессии. Мы точно знаем, что наши волонтеры выйдут в большую жизнь подготовленными. Они смогут найти себя в

вузах, в сфере самоуправления, выберут подходящую профессию. Сейчас мы даем им самое главное - ощущение необходимости, важности для взрослых, - говорит Александр Тарасов.

Такой подход к молодежи - это большой вклад в будущее Новосибирска, ведь сегодняшние дети завтра станут рабочими, учеными, артистами, депутатами.