Тарифы на «коммуналку» будут считать по-новому

Оплата отопления, воды и света - один из самых непростых вопросов для горожан. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске власти планируют ввести новую систему исчисления тарифов на тепло. Если раньше департамент по тарифам мэрии каждый год делал перерасчет, то теперь эту задачу планируют упростить - начислять 2,9% к инфляции на 10 лет. С одной стороны, благодаря этому не придется выполнять перерасчет каждый год. Но будет ли это выгодно для новосибирцев и что делать, если инфляция поднимется в несколько раз? На эти вопросы ответил Антон Бурмистров, депутат Совета депутатов города Новосибирска (фракция КПРФ).

ЦЕНЫ - ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В СИБИРИ

- Я, как обычный житель города, считаю, что у нас немаленькие цены не только на тарифы, но и на продукты. Ежемесячно за коммунальные услуги я отдаю порядка 5000 рублей, половина уходит на отопление и горячую воду. На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, на котором звучал вопрос, меня это привлекло и как жителя, и как представителя избирателей, которые за меня проголосовали.

- Как вы относитесь к тому, что новосибирцы платят за тепло круглый год, а не только в сезон горячих батарей?

- Основной аргумент, который в мэрии приводят в пользу такой схемы расчетов, звучит так: если не распределить сумму равномерно на весь год, то зимой придется платить больше. Мы каждый месяц платим по 1000 - 1500 рублей, а если летние месяцы вычеркнуть, то в январе-феврале придется платить 3000 - 5000 рублей.

- А в других регионах какая стоимость отопления?

- В Новосибирской области тариф на отопление один из самых низких в Сибири. Например, Кемеровская область - это же угольный край! И мы, кстати, топим котельные на их угле. Однако в Кемеровской области тариф выше на несколько десятков процентов.

- Не кажется ли вам, что правило давать тепло в жилые дома только после того, как температура продержится ниже +8 в течение пяти дней, уже устарело?

- Давайте будем реалистами. Некоторые новосибирцы задаются вопросом: «Зачем дали отопление, ведь на улице тепло?» - и открывают форточки. Получается, что люди топят улицу. А некоторым уже холодно.

Антон Бурмистров.

В ЧЕМ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

- 27 сентября состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. Рассматривали возможное введение нового метода исчисления тарифа в Новосибирске за тепло. Расскажите, в чем суть этой программы.

- Нас, депутатов, просто проинформировали - сказали, что, возможно, будет новый метод исчисления тарифов на отопление.

- То есть депутаты Совета депутатов города Новосибирска на решение по закону повлиять не могут?

- Скорее всего, нет. Мэрия города в лице департамента по тарифам сообщила, что теоретически мы можем перейти на предложенный поставщиком тепла тариф. Если говорить простым языком, то это +2,9% к уровню инфляции на 10 лет. Однако когда планировали перейти на этот метод исчисления, говорили о 3,7%, то есть нам сделали скидку. Я напомню, что в конце каждого года департамент по тарифам Новосибирской области совместно с поставщиками тепла утверждает тариф. Сейчас предлагают сделать проект на 10 лет, то есть решать вопросы с тарифами будут не ежегодно, просто на 10 лет привяжут инфляцию +2,9%.

- А почему 2,9%?

- Такова инвестиционная программа. Поставщики вложат около 20 миллиардов рублей за 10 лет. Уменьшится количество аварий, ситуация станет лучше.

- А когда у нас могут появиться новые тарифы?

- Традиционно тарифы утверждают либо с 1 января, либо с 1 июля. На самом деле уже и на федеральном уровне говорят, что, скорее всего, будет новый метод исчисления выше инфляции. Но я спрашивал, что будет, если инфляция подскочит на 10, 20 100%. Ответ такой: в случае чего мы экстренно соберемся и, возможно, внесем коррективы.