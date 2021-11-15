Главная елка в Новосибирске 2021-2022: какой она будет, заменят ли на новую, какие украшения купят

Елка появится в Театральном сквере к 1 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главная елка в Новосибирске 2021-2022 появится в Театральном сквере. Как сообщили в мэрии города, новосибирцев будет радовать то же искусственное дерево, что и в прошлом году.

— В 2020 году были приобретены новая главная городская ель и елочные украшения, которыми будет оформлено новогоднее пространство к 2022 году. Ель поставят в Театральном сквере, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

С 26 ноября в Новосибирске начнется монтаж елки, откроют ее к 1 декабря.

Напомним, елку высотой 21 метр городское управление купило почти за 1 миллион рублей. Изготовили праздничное дерево на заказ в Подмосковье. К нему докупили еще новых шаров, снежинок и гирлянд на 300 тысяч рублей. Старую елку не отправили в утиль, а передали в один из районов города.

В этом году также украсят Театральный сквер и другие улицы в центре Новосибирска: появятся новые гирлянды со светящимися шарами на нитях. Разместят их на Красном проспекте вдоль площади Ленина, а также на Вокзальной магистрали.

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