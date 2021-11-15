Наталья ПИНУС: Автохамы - это показатель нашей городской культуры

Парковка - один из самых сложных вопросов для больших городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попытки воззвать к совести автохамов, которые паркуются на газонах, клумбах, пешеходных тротуарах, или договориться с ними часто приводят к конфликтам. Но в итоге ничего не меняется: зачастую те, кто привык нарушать и парковаться на газонах, продолжают игнорировать просьбы других горожан и ставить свою машину не по правилам. Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска, уверена, что ситуацию можно изменить, и на своем округе она ведет активную работу в этом направлении.

- Совсем не сложно парковаться там, где положено. Нарушения - это вопрос городской культуры, взаимного отношения горожан друг к другу. Но положительные примеры есть! Мы забыли, что примерно 5 лет назад автомобилисты тотально не пропускали пешеходов даже на переходах. Сейчас ситуация стала лучше: сформировалась привычка пропускать пешеходов и при этом не сигналить раздраженно. Похвастаться такой вежливостью автомобилистов могут не все крупные города нашей страны. И это пример не только страха перед штрафом, но и самосознания, - считает Наталья Пинус.

Наталья Пинус.

Увы, но водительской культуры сибирякам пока не хватает, и вопрос с парковкой на газоне остается острым. И часто приводит к серьезным конфликтам, разбираться в которых приходится уже полиции.

«ЖАЛУЙТЕСЬ, И ИХ НАКАЖУТ!»

Для того чтобы избежать накала ситуации, не стоит воспитывать хамов в одиночку. Лучше действовать в рамках закона. Существует простой алгоритм наказания любителей парковаться в неположенных местах.

- В мэрии Новосибирска за соблюдение парковки отвечает районно-административно-техническая инспекция (РАТИ), ее представительство есть в каждом районе города. Если увидели авто в неположенном месте, делайте фото и оставляйте обращение в интернет-приемной мэрии. При заполнении формы заявки появится окошечко, в котором нужно выбрать адресата - РАТИ - и отправить жалобу. Главное, в жалобе укажите, когда увидели авто, какой у него госномер, и приложите фото, на котором видны факт нарушения и госномер. Эта система хороша тем, что на письма обязаны отреагировать: запросить в ГИБДД, кто владелец авто, выписать штраф и пригласить на административную комиссию, - объяснила Наталья Пинус.

По региональному законодательству нахождение авто и мойка машины в непредназначенных местах повлечет штраф. Обычным гражданам придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 4 до 10 тысяч рублей, юридическим - от 10 до 20 тысяч рублей.

ФОТО В ПОМОЩЬ

- В Советском районе РАТИ ежедневно проводит рейды и фиксирует по пять нарушителей, плюс по два обращения приходит в электронную приемную. Это много! Мне было интересно, что говорят нарушители на комиссии. Оказалось, есть люди, которые говорят о том, что парковок недостаточно, поэтому они вынуждены нарушать. Другие оправдывают поступок тем, что оставили транспорт ненадолго, - приводит примеры Наталья Пинус.

Те, кто часто обращается и присылает фото нарушителей, помогают менять город к лучшему. В РАТИ Советского района депутату Совета депутатов города Новосибирска Наталье Пинус сказали, что там, где жители активно присылают жалобы на нарушителей, автохамов становится меньше - они паркуются по правилам! После нескольких штрафов люди перестают нарушать. Но задача не наказать, а изменить привычку, перевоспитать, пускай пока таким путем.

Можно ставить заборы, полусферы, ограждения, но они не украшают Новосибирск, а только портят его облик. Поэтому каждый житель должен знать, куда обратиться, если увидел машину, которая стоит в неположенном месте: на пешеходном тротуаре или на газоне. И если сообщать о таких нарушителях вовремя, вскоре город станет комфортнее.