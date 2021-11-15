Моргенштерн похож на Маяковского, а NILETTO - на Блока

В песнях Моргенштерна есть многое от Маяковского. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Если человек родился раньше, чем собралась первая поляна «Дома-2», он точно не любит современных рэперов. От одного имени Slava Marlow скулы сводит, Моргенштерн кажется пришельцем-захватчиком. А NILETTO…

«О чем они поют? Муть какая-то! - доказывают школьнику типичные родители. - Ты лучше Высоцкого послушай».

В общем, стихи нынешних хип-хоперов в глубокой опале. А может, зря? Мы решили вчитаться в тексты вместе с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры филологии НГТУ Екатериной Гилевой. И оказалось, что татуированные звезды современной эстрады - еще те романтики и бунтари. Кстати, отчасти похожие на классиков из школьной программы.

- Авторы, которые создавали эти тексты, как минимум знакомы с русской классикой и даже испытывают на себе ее влияние. И не только русской - зарубежной тоже, - считает филолог.

Кандидат филологический наук Екатерина Гилева разобрала тексты современных рэп-хитов. Фото: Александр СИДОРОВ-БОРОДИН.идоров-Бородин

НИЩИЙ СТРАННИК СЛАВЫ МАРЛОУ

Ты любишь только деньги, меня не совсем.

И я вижу, как ты смотришь на этих людей.

У кого есть своя яхта, тачка, бассейн.

А я? Что я? Что я?

Снова я напиваюсь, снова говорю: «Пока».

Мы несовместимы, у меня пустой карман.

Slava Marlow, песня «Снова я напиваюсь».

Уроженец Новосибирска Slava Marlow немного похож на Гете. Но не внешностью, разумеется. Фото: www.instagram.com/slavamarlow

- Автор рисует нам мир, где главный герой - нищий странник, не обретший ни уюта, ни любви. Человек, вокруг которого затхлый, тонущий в роскоши бездушный мир. Это похоже на стихи Лермонтова с одиноким лирическим героем, который противостоит окружающему злому миру. Здесь же поэзия Гете, Гейне, - добавляет Гилева.

МОРГЕНШТЕРН ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

Все хотят от меня шоу.

Все хотят - я дам им шоу.

Все хотят еще-еще -

Я хочу нулей на счет...

Глянул на суку - она теперь влажная,

Взял ее руку - и сука дрожащая.

Часы на руке - они дорожайшие.

Моргенштерн, песня Show.

Моргенштерн – один из главных идолов современной молодежи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Герой противостоит миру. И его слова характеризуют не столько лирического героя, сколько этот мир, ожидающий шоу. Такое ощущение, что это не герой некультурный, а мир требует от него быть таким и жить по таким законам. Помните у Маяковского? «Вы любите розы? А я на них с…л!» И вот эта мысль Маяковского здесь очень ясно просматривается, хоть и выражена другими словами, - сравнивает филолог.

ФОЛЬКЛОР ОТ СКРИПТОНИТА

На просторе Сети только сиськи, подписки.

В AppStore не нашел приложения для чистки мозгов. Проспорил.

Заливая в горло виски,

Проскроллил все моменты и почти не нашел чистых…

Скриптонит, песня «Чистый».

Скриптонит. Он же - Адиль Жалелов и исполнитель русского фольклора. Фото: стоп-кадр с https://www.youtube.com/

- Оптимисты, виски, чистый, канистры, эгоисты. Возникает ощущение, что просто взяли словарь рифм, собрали и к этим рифмам присоединили строчки. Не похоже, что для такого текста каждое слово бережно подбирали, - говорит Екатерина Гилева. Может показаться, что ругает простоту скриптонитовой речи. Но тут же и дарит комплимент: - Такой текст можно сравнить с русским фольклором. Нет глубокой художественности, но есть свобода дыхания.

КЛАВА КОКА ПОЕТ РОМАНСЫ?

Твоя песенка спета, колонки молчат.

Я сделала больно и покинула чат.

Вокруг тебя много нормальных девчат,

Но лишь я сделала больно и покинула чат.

Клава Кока, песня «Покинула чат».

Клава Кока исполняет очередной «романс». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это тоже фольклорный по своей природе вариант: автор просто рассказывает историю. Каждое слово означает ровно то, что означает. Автор не предлагает нам осмысливать какие-то образы, а просто повествует о некой ситуации, - объясняет Екатерина Гилева. - Пожалуй, эту песню можно сравнить и с произведениями такого жанра городского фольклора, как жестокий романс.

МОНЕТОЧКА КАК ВЫСОЦКИЙ

Меня не раз кусали акулы,

Меня не раз кусали собаки.

Я гуляла в грозу с металлическим жезлом,

Я тонула, я лезла в дворовые драки.

Я пережила уже три конца света,

Два тысячелетия, пережила тех и этих.

И мозоль от каблука, и налоговика,

И темные века, и дождевые облака.

Монеточка, песня «Переживу».

Интересно, а сыграть в «Месте встречи…» Монеточка смогла бы? Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Посмотрите, как лирические герои и сами авторы хотят проделать брешь в затхлом мире. Питают надежду на лучший мир. Я переживу, я доберусь до этого нового мира, - кажется, сопереживает Монеточке кандидат филологических наук. - По-моему, это очень напоминает «Охоту на волков» Высоцкого. Русский рок вообще во многом восходит к поэзии Высоцкого, а русский рэп наследует русскому року.

А ведь сходство и правда есть. Помните, как пел Владимир Семенович? «Рвусь из сил - и из всех сухожилий, но сегодня - не так, как вчера: обложили меня, обложили. Но остались ни с чем егеря!» В общем, та же мысль: лирический герой (да, это волк, ну и что?) пережил атаку охотников.

СТРАШНАЯ БАЛЛАДА NILETTO

К черту поезда, к черту поезда.

Я сажусь за руль и увожу тебя туда.

При чем тут поезда, при чем тут поезда?

Я просто сажусь за руль и увожу тебя.

Украл твой телефон: «Алло, алло».

Я вновь тебя не нашел. «Ты как?» - «Как НЛО».

NILETTO, песня «НевывоЗИМАя».

NILETTO, возможно, очень начитанный парень. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Здесь пусть не прямо, но можно увидеть традицию Блока, у которого присутствует образ Прекрасной Дамы. Думаю, творчество Блока здесь сыграло заметную роль. Есть у него такие стихи: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо - все в облике одном предчувствую Тебя». А еще у NILETTO можно увидеть очень интересную отсылку к «Страшным балладам» Жуковского, когда приезжает мертвый жених и увозит девушку черт знает куда.

Не стоит недооценивать современных авторов: они безусловно так или иначе знакомы с литературной традицией. Вряд ли их можно однозначно и запросто назвать «бескультурными», «необразованными». Я думаю, что поэзия, о которой мы говорим, - не столько повод для приговора ее авторам и ее художественной ценности, сколько повод для множества вопросов о современном мире и современном человеке, - считает Екатерина Гилева.

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