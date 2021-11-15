«Малыш плакал и трясся»: в Новосибирской области собака спасла щенка шарпея, которого закопали в сугробе

В Новосибирске чудом не замерз 3-месячный шарпей. Неизвестные выбросили малыша по среди трассы, прикопав снегом. Фото: НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово

Неизвестные люди решили избавиться от маленького шарпея. 15 ноября трехмесячного щенка нашли неподалеку от села Орловское в Убинском районе Новосибирской области.

Малыша бросили в лесу недалеко от дороги, прикопав снегом. Хозяева-живодеры, вероятно, надеялись, что крошка не выживет. Так бы и случилось, если бы не другая собака, которая учуяла запах сородича.

— Неподалеку прогуливался мужчина с собакой. Она и нашла беззащитного, едва живого щенка. Малыш плакал и трясся. Шарпей не мог туда добраться сам, потому что рядом нет жилых домов, естественно, кто-то туда его забросил. Мужчина, который его нашел, вышел на наш реабилитационный центр в Кольцово и сразу привез сюда, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Анастасия Батуева.

Сейчас Тео находится в реабилитационном центре для бездомных животных, за ним присматривают ветврачи. Фото: НРОО "База Реабилитации Животных" НСО Кольцово

Тео — так прозвали волонтеры маленького бедняжку, обследовали ветеринары. Выяснилось, что у щенка демодекоз — заболевание, которое присуще многим собакам. Его вызвает чесоточный клещ. Из-за этого кожа песика покрылось язвами.

— Болячки кровоточат, и он чешется. Но эта болезнь абсолютно излечима! Мы помыли щенка специальным шампунем — зуд ушел. Но теперь выпадает шерсть, которая тоже со временем отрастет. Обморожений у Тео нет. Врачи прописали щенку препарат для лечения, а также назначили специальную диету, чтобы посмотреть, есть ли у него аллергия, — делится Анастасия.

Несмотря на тяжелое жизненное испытание, которое подкинули Тео люди, он все еще доверяет человеку. А это значит, что у неуклюжего малыша есть надежда обрести дом, любовь и заботу!

Уважаемые читатели, если вы заинтересовались щенком, хотите ему помочь кормом, обращайтесь по номеру: 8 913 909 96 90 — Анастасия.

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