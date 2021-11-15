Каток у оперного театра в Новосибирске 2021: когда начнет работу, расписание, цены на прокат коньков

Каток откроется совсем скоро. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К новогодним праздникам зальют каток у оперного театра в Новосибирске 2021. Форму его решили не менять, хотя она вызвала споры у горожан.

— Установка главного ледового катка планируется в Театральном сквере на прежнем участке, где он был расположен. По стандартам все углы ледовой площадки должны быть округлой формы, в связи с чем изменять форму катка не планируется. Начало работы площадки запланировано на вторую декаду декабря 2021 года, — сообщили КП-Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Также, по словам мэрии, стоимость проката коньков не изменится. В прошлом году для детей до 14 лет и пенсионеров она составляла 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час. На своих коньках можно кататься бесплатно. Заточка коньков — 120 рублей.

По понедельникам каток будет работать с 15.00 до 22.00, со вторника по воскресенье — с 11.00 до 22.00. Технический перерыв — с 16.00 до 17.00.

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