Задай вопрос представителям Новосибирского филиала СГК

Фото: СГК.

Уважаемые читатели!

17 ноября с 9.00 до 10.00 состоится эфир, посвященный отопительному сезону в Новосибирске.

У вас есть возможность задать все интересующие вас вопросы представителям СГК.

О чем будем говорить?

• В чем причина отключений тепла и горячей воды?

• Стоит ли опасаться ЧП во время морозов?

• Что делают энергетики для улучшения теплоснабжения?

Вопросы можно присылать вплоть до 9.00 17 ноября на WhatsApp 8-923-145-11-02 (звонок или сообщение в WhatsApp) или по электронному адресу: kp.nsk@phkp.ru (просьба указать в теме письма «Вопрос к СГК»).

Также вы можете задать вопрос во время эфира по телефону (383) 289-99-33 и в соцсетях «КП» - в комментариях под трансляцией.

Ответы на все заданные вами вопросы прозвучат в эфире Радио «Комсомольская правда» - 98,3 FM и в соцсетях на страницах «Комсомольской правды» - ВКонтакте и Одноклассники.