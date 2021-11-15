Последние новости Новосибирска на 15 ноября 2021 года: умер актер Владимир Казанцев, ребенок пострадал в бассейне

Владимира Казанцева не смогли спасти врачи. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

УМЕР ВЛАДИМИР КАЗАНЦЕВ

Актер Владимир Казанцев запомнился и плюбился многим в образе Городовичка, которого он играл на Дне города в Новосибирске. О том, что 53-летний артист умер, стало известно 14 ноября.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В БАССЕЙНЕ

Семилетний ребенок попал в беду в бассейне в Краснообске: мальчик ударился и получил сотрясение мозга. Сейчас в этой истории разбирается полиция.

ВОСЬМИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НАШЛИ МЕРТВОЙ

Умершего ребенка обнаружили в коридоре квартиры, где жила семья девочки. Мама третьеклассницы говорит, что школьница накануне жаловалась на головную боль.

МОДЕЛЬ ВЫСТУПИТ НА КОНКУРСЕ «КРАСА РОССИИ»

Модель из Новосибирска Мария Вишнякова 17 ноября поборется за корону «КрасаыРоссии» вместе с еще 49 красавицами со всей страны. Вот только не все участницы понравились сибирячке, некоторых она считает необразованными.

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