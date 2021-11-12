ТОС «Гаранинский» - 5 лет!

Активисты ТОС «Гаранинский». Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В Новосибирске состоялось празднование первого юбилея ТОС «Гаранинский» - объединение существует уже 5 лет. В честь годовщины активисты ТОС провели отчетную конференцию в здании библиотеки имени И. М. Лаврова и рассказали о проделанной работе.

«СТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ ВСЕМ»

История создания организации ТОС началась в 2016 году: председатель Елена Балок рассказала о том, как возникла идея сформировать орган самоуправления.

- Я ушла на пенсию, и нужно было чем-то заниматься. И депутат Игорь Титаренко спросил: «А вы не хотите стать председателем ТОС? Мы вместе все организуем». Я согласилась, и теперь наш актив очень плотно и продуктивно работает и с жителями, и с депутатами, - поделилась активистка.

Сейчас в активе самоуправления семь человек. В основном это пенсионеры, но, по словам Елены Балок, они надеются в дальнейшем привлечь к проектам ТОС молодежь.

За прошедшие 5 лет организация ТОС проделала большую работу. Активисты организовали несколько экскурсий для детей - например, на кондитерскую фабрику и в пожарную часть. А в новогодние праздники дети-инвалиды и многодетные семьи получают подарки.

После начала пандемии участники органа самоуправления агитировали жильцов проходить вакцинацию, а также оказывали помощь продуктовыми наборами и горячим питанием тем, кто заболел и не мог самостоятельно приготовить себе еду.

Не забывают и о пожилых людях: ТОС «Гаранинский» регулярно поздравляет юбиляров-долгожителей, которым исполняется 85, 90 или 95 лет.

- Эта организация ТОС отличается тем, что работает со всеми категориями населения - и с молодежью, и со старшим поколением, участвует в разных программах, конкурсах, грантах. Тосовцы очень активные, они пользуются всеми возможностями, которые есть у общественного самоуправления, и отлично понимают, что нужно сделать, чтобы реализовать те или иные проекты, - отметил депутат Игорь Титаренко.

Игорь Титаренко.

Еще одно важное направление работы - забота о придомовых территориях. ТОС активно борется за получение грантов для благоустройства дворов, оборудования парковок и детских площадок, участвует в программе «Комфортная городская среда», следит за тем, чтобы на территории не было аварийных деревьев, а также привлекает жильцов к участию в субботниках.

ВПЕРЕДИ - НОВЫЙ ГРАНТ

Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»), поблагодарил неравнодушных сибиряков за работу:

- ТОС «Гаранинский» - один из самых молодых в Октябрьском районе, тем не менее он активно работает, участвует в региональных и федеральных программах. Это действительно тот актив, который в хорошем смысле этого слова никого в покое не оставит. Это дорогого стоит. Сейчас очень мало общественников, которые искренне трудятся на благо территории, это очень ценно, и мы всегда готовы помочь вам с проектами.

Активисты ТОС «Гаранинский» не собираются останавливаться на достигнутом. Сейчас они планируют работу на следующий год: нужно организовать капитальный ремонт в нескольких домах, благоустроить дворы, снести аварийные деревья и создать новые парковочные зоны.

- Я начинаю готовить документы на грант, чтобы оборудовать детскую площадку на улице Гаранина, - говорит Елена Балок.

Кроме того, организации ТОС нужно собственное помещение - и его появление тоже входит в планы. Игорь Титаренко совместно с управлением общественных связей мэрии Новосибирска обсуждает возможность арендовать за счет бюджетных средств коммерческое помещение.

- Должно быть такое место, где активисты могли бы собираться постоянно, а не на птичьих правах в читальных залах библиотеки или в школьных классах. Мы работаем над тем, чтобы такое помещение появилось. Думаю, в конце этого - начале следующего года мы вопрос решим, - пояснил депутат.