Вскрытие автомобиля в Новосибирске 2021: цены, список организаций, советы экспертов

Иногда запертое авто не открыть самим, и нужно вызывать специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нередко случаются ситуации, когда нужно открыть дверь машины без ключей. Рассказываем, во сколько обойдется вскрытие автомобиля в Новосибирске 2021, и когда может понадобиться служба техпомощи.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ВСКРЫТИЕ АВТО?

Закрытая в спешке дверь автомобиля, внутри которого остались ключи, — самый распространенный случай, когда может понадобиться аварийное вскрытие замков. Часто бывает и такое, что дверь блокируется зависшей системой сигнализации, или в машине сел аккумулятор и центральный замок не позволяет открыть дверь. Иногда вскрыть авто можно и самим.

— Разные автомобили можно вскрыть по-разному. Раньше все владельцы ВАЗ-2109 возили с собой шампуры для шашлыка — конструктивные особенности «девяток» позволяли открыть их шампуром. Есть центры, которые занимаются установкой сигнализации в автомобиле. Как раз на такой случай они делают хитрые обманки и сложные системы открытия машины, например, под колесом или в других местах. В конце концов, у автомобилей есть второй ключ и второй брелок сигнализации. В таком случае дешевле доехать на такси или дойти пешком до дома, где они лежат. Конечно, бывают экстренные ситуации, когда в машине остались дети или домашние животные, тогда нужно обращаться к специалистам, — рассказал КП-Новосибирск общественник и автомобилист Алексей Носов.

Многие водители прибегают к экстремальному способу — разбивают окно в автомобиле. Это не всегда работает на руку.

— Здесь есть проблема: водители, пытаясь сэкономить, разбивают самое маленькое окно в надежде, что оно дешевле. А оно оказывается самым дорогим. Новое стекло плюс замена окна будут стоить дороже, чем вскрытие замка специалистами, — предупреждает Алексей Носов.

ГДЕ В НОВОСИБИРСКЕ ПРОВОДЯТ ВСКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЯ?

В Новосибирске работают около сотни организаций, которые оказывают услуги по аварийному и бережному вскрытию замков автомобиля. Мы подобрали несколько служб с самым высоким рейтингом по данным сервиса 2ГИС.

«Мобильная Мастерская»

Телефон: (383) 291-74-39

Цена: от 1500 руб.

«Первая служба вскрытия.рф»

Телефон: (383) 291-74-39

Цена: вскрытие отечественных и авто до 2000 года выпуска — от 500 руб.; иномарок 2000 — 2010 года выпуска — от 700 руб.; иномарок от 2010 года выпуска — от 1000 руб.

«СПАС 001»

Телефоны: (383) 214-34-34, +7-913-912-34-34

Цена: от 1500 руб.

«Спасатель»

Телефоны: (383) 214-08-29, +7-913-912-08-29

Цена: от 800 руб.

«АСТ-54»

Телефон: (383) 299-57-57

Цена: от 500 руб.

Servis-key

Телефон: +7-913-915-11-12

Цена: от 1000 руб.

Аварийно-дорожная служба вскрытия, ремонта и замены замков

Телефоны: (383) 205-20-10, +7-983-001-20-10

Цена: от 900 руб.

«Замкофф»

Телефон: +7-906-995-25-57

Цена: вскрытие легковых авто — от 600 руб.; крупногабаритных автомобилей — от 1000 руб.

«СпасЗамкофф.рф»

Телефон: +7-913-761-50-90

Цена: от 700 руб.

«Домофенок»

Телефон: (383) 299-88-13

Цена: вскрытие легковых авто — от 600 руб.; крупногабаритных автомобилей — от 1000 руб.; противоугонных устройств — 1500 руб.

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