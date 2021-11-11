«Неделю ночевали в поле»: сотни сибиряков полгода искали кота Тимку для его хозяйки

Домашний кот (слева) смог выжить в лесу до ноября (справа). Фото: предоставлено Мариной Третьяковой

В Искитиме мама и взрослый сын потеряли любимого кота. Чтобы вернуть питомца, хозяева проделали колоссальную работу: развешивали объявления, пообещали вознаграждение, отвечали на сотни звонков и ночевали в поле. В итоге сиамский кот нашелся. Все это время он жил в лесу. О невероятных поисках Тимки читайте в материале КП-Новосибирск.

ЗАБОЛЕЛА «КОРОНОЙ» И ПОТЕРЯЛА КОТА

Жительница Искитима Марина Третьякова потеряла кота своего сына еще в июне. Ехала с дачи домой и не заметила, как Тимка выпрыгнул в открытое окно авто. Приехала домой и поняла, что рассказать сыну правду не сможет.

— Прошлым летом у сына Егора умер любимый кот, и мы подобрали двух котят на Алтае: черного Марсика и сиамского Тимку. Сын так любил Тимку! Мы с бабушкой решили соврать, что кот выпрыгнул с балкона, — рассказала Марина.

Сын Марины обклеил весь город объявлениями, его стали узнавать в магазинах и на улице. Фото: предоставлено Мариной Третьяковой

Егор по профессии дантист, по характеру упертый. Молодой человек решил: кота необходимо вернуть домой. Он обратился во все возможные паблики в социальных сетях, расклеил сотню объявлений по городу, объявил награду — 25 тысяч рублей — тому, кто поможет найти кота.

Чуть позже мама Егора попала в больницу, COVID-19 протекал тяжело, женщину подключили к ИВЛ. Ситуация осложнялась еще и тем, что у Марины ранее была онкология. Опухоль удалили полтора года назад, но чем могло окончиться вирусное заболевание и какие осложнения дать — неизвестно. Однако все обошлось, и Марина вернулась домой. Тогда-то женщина и решила признаться сыну: кота надо искать не в городе, а по дороге с дачи. После этого радиус поиска был смещен.

Кот выпрыгнул из авто Марины в июне. Фото: предоставлено Мариной Третьяковой

ПРИБИЛСЯ К УТИНОЙ ФЕРМЕ

Люди, в том числе дети с телефонов родителей, звонили семье каждый день. Во время акции по поиску Тимки случайно был найден чужой кот бенгальской породы.

За четыре месяца поисков Марина познакомилась со всеми сиамскими котами Искитима, 27 раз ездила в гости на смотрины.

— Сын объездил все окрестности. Помогли охранники местной утиной фермы: они видели сиамского кота, который часто приходил на запах птицы. Пробовали прикормить и поймать — тот сбегал. Вместе с сыном мы организовали дежурства, ездили каждый вечер в поле к тому месту, ночевали в машине в спальниках. Часто видели диких лисиц, переживали за Тимошу, — вспоминает Марина Третьякова.

Выживший в лесу кот теперь не боится воды. Фото:предоставлено Мариной Третьяковой

ПОПАЛСЯ НА РЫБКУ

В конце октября ударили первые морозы, и кошачьи следы на снегу привели хозяев в лес. Они начали прикармливать Тимку, для верности поливали кошачий корм валерьянкой. А еще купили два прожектора, чтобы сидеть в засаде. Заказали котоловку — специальную клетку для поимки кошек.

И вот в начале ноября неуловимый кот попался. В котоловушке лежала свежемороженая рыба, и как только Тимка прыгнул внутрь, клетка закрылась. А утром хозяева увидели сытого скитальца. Тот их сразу признал: замурчал и начал тереться о прутья решетки.

— Весь Искитим нас уже знает. Сына в магазине узнают в лицо. У меня появилось столько новых хороших знакомых! Наша история объединила город, люди звонят и пишут до сих пор. А самое трогательное: когда я ложилась в больницу на очередное обследование, мне звонили дети 7 — 12 лет. «Скажите, теть Марин, вы нашли котика? Нам не надо денег, мы за вас беспокоимся», — улыбается Марина Третьякова. — Что же я думаю обо всей этой истории, которая с нами приключилась? Никогда не надо обманывать. И нельзя сдаваться.

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