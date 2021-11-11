QR-коды в кафе и ресторанах в Новосибирске: как это скажется на общепите, мнения за и против

QR-коды на вход в рестораны и кафе теперь появятся и в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

QR-коды в кафе и ресторанах ввели в Новосибирске. Что диктуют новые правила и как к ним относится бизнес — в материале КП-Новосибирск.

В КАКОЙ СФЕРЕ ОБЩЕПИТА ВВЕЛИ QR-КОДЫ

QR-коды ввели в кафе, ресторанах, а также на фуд-кортах, их будут спрашивать у посетителей с 12 ноября. Новая мера коснется многих заведений, кроме общепита при автозаправках, вокзалах, аэропортах и столовых для сотрудников на предприятиях.

Это дополнение к большому списку ограничений, которые уже действуют в регионе: коды нужно предъявлять гостям массовых мероприятий, где в зале соберутся больше 100 человек. В их число попадают театральные спектакли, показы фильмов, концерты, выставки и спортивные соревнования.

ОТНОШЕНИЕ РЕСТОРАТОРОВ К НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Мы спросили владельцев ресторанного бизнеса в Новосибирске, что они думают о новых ограничениях, как это повлияет на всю сферу общепита.

Ирина Ложкина, менеджер рестобара Jonathan:

— Трудностей с работой по QR-кодам я не вижу. Считаю, что для своего прямого назначения — простимулировать вакцинацию — это должно быть эффективно. Многие потенциальные посетители все же захотят посещать заведения в предновогодние дни, в новогоднюю ночь и последующие праздники. Самое время сделать прививку и через месяц спокойно гулять! Но для нашей сферы этот вид ограничений финансово намного тяжелее. Все упирается в колоссальное снижение выручки. Дневной поток посетителей уменьшится. Аренда нашего помещения в центре обходится во внушительную сумму, и вот уже в который раз посещают мысли не о развитии своего дела, а о том, как оплатить аренду и выплатить зарплату.

Ресторатор Григорий Морозов (cеть «Шульц», бары Old Pub, FRY):

— Для начала нужно определиться, для чего ввели эти коды: таким образом хотят ограничить контактирование непривитых граждан друг с другом или ускорить за счет этого темпы вакцинации? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: эта мера абсолютно бесполезна и для первого, и для второго. Непривитые граждане гораздо интенсивнее контактируют в транспорте, магазинах, торговых центрах. А введение QR-кодов в сферах, не относящихся к жизненно необходимым, увеличит темпы вакцинации разве что в пределах погрешности. Поход в ресторан всегда можно отложить на месяц-другой, пока ситуация как-нибудь не разрешится. Как в Москве, например, где эти меры ввели, но вскоре отменили. Боюсь, что у нас это затянется на более долгий срок.

Почему сделаны исключения для заведений, работающих на вокзалах, в аэропортах и гостиницах? Там какая-то другая эпидситуация, отличная от региона? В общем, логики в этой мере нет никакой. Вот и получается, что общепит в очередной раз безрезультатно приносят в жертву.

Трудности, с которыми мы столкнемся: первое и самое главное — падение выручки, и не на проценты, а именно в разы при сохранившихся обязательствах по зарплате, аренде, налогам и кредитам. Второе — с агрессией со стороны клиентов, считающих данные меры антиконституционными и нарушающими права человека.

Ресторатор Денис Глобенко (пиццерия Mmrs, бильярдная Rebels, концертная площадка Esctoenter):

— Для ресторанной отрасли любые ограничения, которые вводятся, наслоившись друг на друга, — это верная гибель. Конкретно для вечерних и ночных заведений, как у нас, введение кодов и отмена ограничений по сокращению времени работы — это лучший вариант, так хотя бы есть инструменты для работы, а не простой запрет. Но надо понимать, что введение кодов только в сфере общепита и развлекательно-оздоровительном секторе не заставит людей вакцинироваться: эта мера должна быть введена в большинстве ключевых направлений, тогда все пройдет быстрее и эффективнее. А сейчас же QR-коды не «убивают», как в 2020 году, но допинывают и так лежащую в кредитах и обязательствах ресторанную отрасль.

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