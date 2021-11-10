Новосибирские испытатели китайской вакцины «Конвиденция» получили QR-коды

Список мест, куда не пустят без QR-кода о вакцинации, расширяется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список мест в Новосибирске, куда не пустят без QR-кода о вакцинации, расширяется. При этом было непонятно, что делать людям, которые привились не российской вакциной. В некоторых СМИ появилась информация, что таким не пройти в кафе и другие места, где спрашивают сертификат. Так ли это - разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

Михаил Рязанцев - один из испытателей китайской вакцины Ad5-nCoV в Новосибирске. Он согласился ввести ее, потому что российской вакцины в поликлиниках тогда еще не было. Это был декабрь 2020 года, когда фармрынок только испытывал препараты против ковида. В испытуемые Рязанцев записался добровольно, денег подопытным не платили. Летом этого года Михаилу сделали еще один укол китайской вакцины «Конвиденция».

- Когда согласился на участие в эксперименте, не было ни вакцин, ни QR-кодов. А когда меня ревакцинировали в июле, я уже сам спросил про QR-код (их как раз начали вводить в Москве. - Ред.), и мне сказали, что над этим вопросом работают, - поделился своим опытом с КП-Новосибирск Михаил Рязанцев.

А уже осенью и в Новосибирской области начали обсуждать антиковидные меры и введение QR-кодов. Сначала было непонятно, к какой категории относить людей, которые согласились на эксперимент с иностранной вакциной. В минздраве отвечают на этот вопрос расплывчато.

- Министерство здравоохранения Новосибирской области не выдает QR-коды. Сотрудники медицинских организаций, которые участвуют в вакцинации против коронавируса, вносят в федеральный регистр вакцинированных данные о пациентах, которые прошли вакцинацию. На Госуслугах сертификаты о вакцинации формируются на основании этих данных, внесенных в регистр, - ответили в минздраве Новосибирской области. Учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, не участвовали в проведении клинических испытаний вакцин, в том числе китайских. Условия, на которых они проводились, вам нужно уточнить у организаторов или в тех медорганизациях, которые участвовали в исследованиях.

Но еще в июле компания, которая проводит испытания в России, направила в Минздрав письмо, в котором просила включить более 5 тысяч участников эксперимента с китайской вакциной в перечень вакцинированных. Ad5-nCoV не зарегистрирована в РФ, поэтому и возник вопрос с привитыми ею. И его, похоже, удалось решить. По крайней мере десятки участников эксперимента из Новосибирска получили QR-код. Свой сертификат Рязенцев показал корреспондентам КП-Новосибирск, документ действителен год (как если бы человек был привит российским «Спутником V»). Единственное отличие: в графе «Препарат, производитель, серия» написано: «препарат клинического исследования» без его наименования.

- Я на работу сдал этот QR-код, там вопросов к нему не возникло, а больше я им пока нигде и не пользовался, - добавил Рязанцев.

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