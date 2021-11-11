Лихое десятилетие: каким был Новосибирск в девяностые

Новосибирск в 90-х был совсем другим. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Имидж у девяностых годов в России не самый привлекательный: распад СССР, бум капитализма, рост преступности и неуверенность в завтрашнем дне. Однако молодые новосибирцы, чье детство выпало на лихое десятилетие, вспоминают о нем с теплом. Неужели дело только в ностальгии? Неужели не было в Новосибирске ничего светлого? Но фото той эпохи показывают: было и немало! Сегодня мы вам продемонстрируем, как жили простые сибиряки, как отмечали праздники и находили развлечения.

Для пешеходов раздолье: дороги пусты, кругом зелено! Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первое, на что обращаешь внимание, - внешний облик города. Самые оживленные улицы в центре, включая Красный проспект, не забиты автомобилями.

С 1995 года в России 9 Мая ежегодно проходят парады. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Площадь Ленина всегда была местом для главных событий. Здесь проводили парады в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Встретить праздник Победы тогда могли больше ветеранов войны. Фото: Андрей КОПАЛОВ

К слову, в девяностые у ветеранов была неофициальная традиция собираться в сквере Славы и устраивать застолья. Сегодня такого уже не бывает.

Еще молодой Владимир Толоконский — тогдашний мэр Новосибирска. Фото: Андрей КОПАЛОВ

А елка напротив оперного театра была всегда. Какой же Новый год без нее?

Дети радуются новогодней красавице на главной площади. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Но развлечения были не только в праздники - новосибирцы находили способы разбавить рутину будней: поиграть в боулинг или прокатиться на роликах по парку.

Выбиваем страйк! Фото: архив "КП".

Как и сейчас, сибиряки любили заниматься спортом и вести активный образ жизни. И бегать на долгие дистанции: в 1998-м прошел первый полумарафон имени Александра Раевича, в котором с каждым годом принимают участие все больше желающих.

Поначалу марафонцы бегали по набережной, а с 1999 года - по Красному проспекту. Фото: архив "КП".

А вечер можно провести на диване за просмотром любимого фильма. Новинок кино выходило много и тогда, но для того чтобы проверить, не разочарует ли фильм, кассету приходилось брать в видеопрокате - сейчас на смену этим киоскам пришли платные подписки на видеосервисах.

За популярными фильмами вроде «Брата» выстраивались очереди. Фото: архив "КП".

О том, что девяностые были веселым временем, свидетельствует и необычный конкурс красоты 1999 года. За 4 года до него в России впервые появилась адаптированная версия американского журнала Playboy. Несколько регионов, в том числе Новосибирская область, восприняли издание в штыки: городская Дума постановила, что журнал можно продавать только в секс-шопах. Главному редактору Артемию Троицкому пришлось выезжать на места, чтобы заглаживать конфликты, а заодно проводить конкурсы среди местных красавиц на звание «Девушка месяца».

Часть конкурса - откровенная фотосессия. Фото: архив "КП".

Пикантные соревнования могли обеспечить сибирячкам если не победу, то дальнейшую карьеру модели.

Приз для победительницы - съемка в следующем номере журнала. Фото: архив "КП".

За два с половиной десятилетия облик Новосибирска во многом изменился: исчезли пустыри, на их месте выросли огромные многоэтажки, улицы наводнили иномарки, создающие 10-балльные пробки. Вместе с этим мы забыли о том, что такое дефицит продуктов и вещей - на каждом углу появились торговые центры. Но что-то, как мы видим, осталось неизменным.

В оживленном центре города не было столько автомобилей и таких толп, как сегодня. Фото: архив "КП".

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