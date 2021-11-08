«Сунешься к ментам — подорву школу твоей мамочки»: в Новосибирске коллекторы пригрозили девушке терактом

Наталье коллекторы угрожали терактом за несуществующий долг в 20 тысяч рублей. Фото: предоставлено Натальей С.

Займ в микрофинансовой организации обернулся серьезными проблемами для 29-летней жительницы Новосибирска Натальи. Коллекторы превратили жизнь девушки в ад. Они угрожали ей, оскорбляли и унижали. А еще терроризировали звонками родных и близких. Последней каплей стало то, что сотрудник службы взыскания пригрозил взорвать школу, в которой работает мама «должницы». Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

— 1 июля я взяла займ в «Деньги на дом» — 15 тысяч рублей. Совершила 7 платежей по 1900 рублей. Потом позвонила им, сказала, что у меня есть свободные деньги, и я хочу полностью закрыть долг. Мне там ответили, чтобы я внесла 5 тысяч рублей и проценты пересчитают в мою пользу. Договорились, что они автоматически спишут с меня 5 тысяч. Списание произошло. Однако через 2 недели мне позвонили, сказали, что у меня просрочка — 23 314 рублей, а на мое негодование обещали разобраться. Транзакцию я им отправила на их почту. А потом в мой адрес начали поступать угрозы. Это изначально был ад. Пришла SMS с оскорблениями моей мамы, которая работает учительницей в школе. Еще они узнали номер школы и принялись названивать туда: звонили моей матери, она учитель, директору, бухгалтерии, вообще всем. Всех унижали, оскорбляли, меня всячески опускали в их глазах. Некоторые сперва даже поверили, какая я ужасная у мамы дочь… Не каждый же захотел разобраться в том, что долга на мне нет, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Наталья также поделилась, что работает грумером и в одиночку растит сына-инвалида. 10-летний мальчик страдает аутизмом. Ему требуется коррекционное лечение. Например, регулярные занятия с психологом. Денег не всегда хватает, вот и воспользовалась она кредитом.

— У этих вышибал долгов — ничего святого. Они дозвонились даже до психолога моего сына. Принялись выпытывать у врача сведения про моего ребенка: год рождения, где он учится… Все это меня напугало, — добавила Наталья.

Коллекторы не скупились на выражения: материли, унижали девушку и ее родных. Фото: предоставлено Натальей С.

По ее словам, коллекторы не скупились на выражения. В диалогах материли девушку, угрожали ей, а также ее родственникам. Наталье они грозились свернуть шею или что не лучше, предупреждали, что доведут до сердечного приступа ее маму. Девушке с разных номеров звонили мужчины. Один из них зашел дальше всех — пригрозил терактом. Сказал, что взорвет школу, где работает мама девушки.

— Позвонил мужчина с безумно противным голосом и стал кричать: «Сунешься к ментам — подорву школу твоей мамочки со всем вместе взятым!». После этого он кинул трубку. Я ему перезвонила, тогда он принялся говорить, что продолжит названивать моей матери, ее коллегам. Говорил, что им уже хочется визжать от его звонков, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Девушка говорит, после этого обратилась в полицию. Однако, по ее словам, там к ее заявлению сначала отнеслись несерьезно.

— Говорили, ну кто там еще школу взорвет. Якобы просто болтовня… Тогда я решила предать историю огласке, тогда пошла от МВД реакция, — уточнила сибирячка. — Ко мне сразу приехали из полиции. Как выяснилось, дело взяли на контроль даже в Москве. Кроме полиции, я написала заявление в областную прокуратуру. А в понедельник, 8 ноября, меня вызвали в ФССП. Там тоже взяли дело на контроль. Проводят проверку. Они взяли с меня объяснительную, переписали все номера, составили протокол по поводу случившегося.

В самой организации «Деньги на дом», по словам девушки, на контакт не идут. Якобы об угрозах знают, но с ней не общаются. При попытках дозвониться до них, сбрасывают. Кстати, девушка выяснила, что она не одна, кто пострадала от этой компании. По ее словам, она вышла на людей, которые также брали там деньги в долг, выплачивали всю сумму, но каким-то образом их записывали в должники. Всем пострадавшим, по словам сибирячки, удалось отстоять справедливость в суде. На это надеется и Наталья.

Сейчас, по словам Наташи, звонки с угрозами прекратились. Все, кого травили агрессивные коллекторы, вздохнули с облегчением. Девушка верит, что коллекторы получат реальный срок. Также она намерена получить моральную компенсацию.

— Эти нелюди говорили, что я — отброс общества, что мама моя воспитала недостойного человека… И знаете, некоторые верили… Но я знаю, совесть моя чиста, стыдится мне нечего. Одного хочу, чтобы те, кто посмел говорить такое, ответили за это по закону! — добавила Наташа.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, в полиции проводят проверку по факту заявления Натальи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сотрудники полиции проводят проверку по заявлению 29-летней жительницы Новосибирска об угрозах, якобы касающихся финансовых обязательств, поступающих посредством телефонной связи в ее адрес, а также в адрес членов ее семьи от неизвестных лиц, — уточнили в ведомстве.

В МВД добавили, что результаты проверки взяты на контроль руководства.

ЧТО ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ

Коллекторы, «выбивающие» долги, обязаны действовать в рамках закона. Тем, кто пренебрегает этим, грозит административная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Об этом КП-Новосибирск рассказала юрист Марина Пьянкова.

— В соответствии с этой статьей совершение коллектором действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих закон о защите прав и интересов физических лиц, влечет наложение штрафа. Для должностных — от 20 до 200 тысяч рублей или дисквалификацию до года. Для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток, — сообщила КП-Новосибирск юрист.

Кроме того, коллекторам, которые звонили Наталье, грозит более серьезная ответственность.

— Угроза взорвать школу относится к статье 205 УК РФ «Террористический акт». Эти угрозы уголовно наказуемы. Помимо полиции можно обратиться в ФСБ, — добавила эксперт.

Юрист также сообщила, что при звонке коллекторы обязаны сообщать наименование кредитора, свои ФИО и название коллекторской фирмы, на базе которой они работают.

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