«Просто через секунду обе лежали на земле»: под Новосибирском две девушки разбились, катаясь на «ватрушке»

Девушка госпитализирована с тяжелейшими переломами. Фото: соцсети/Евгения ГУСЕВА.

ЧП произошло в селе Толмачево под Новосибирском: там перевернулись на «ватрушке» две лучшие подруги - Лена* и 19-летняя Даша*. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности случившегося.

- Лена и Даша дружат с самого детства, на ноябрьских каникулах решили прокатиться с горы, гуляли вместе с друзьями, - рассказала КП-Новосибирск мама Лены. - Тюбинг они не арендовали - у их друзей была своя собственная «ватрушка».

Примерно в час дня компания молодежи забралась на склон высотой с пятиэтажку, эта горка находится в 500 метрах от дома Даши. Она вместе с Леной села на «ватрушку», и случилась беда.

- Во время спуска никого рядом с ними не было, никто их не толкал, - описывает события мама Лены. - Дочка рассказала, что они уже почти съехали с этого склона, но в самом конце «ватрушка» перевернулась, девчонки даже не поняли, как это произошло. Просто через секунду обе лежали на земле, но были в сознании.

Больше всего досталось Даше.

- У нее диагностирован перелом костей свода и основания черепа, множественные переломы шейных и грудных позвонков, - сообщил источник КП-Новосибирск.

Лена тоже получила серьезные травмы.

- У дочки повреждена шея: ей наложили шину, но пока непонятно, есть ли перелом. Когда она ложится, ей сейчас очень больно, - говорит мама Лены. - Еще у нее повреждена рука.

Дашу и Лену в больницу увезли друзья, вместе с которыми девчонки катались.

- Даша перенесла очень тяжелую операцию, сейчас с ней в больнице находится ее мама, - добавляет наша собеседница.

Юристы подчеркивают: в данной ситуации винить некого. Обе девушки -совершеннолетние, знали, что рискуют.

- Если бы это была, к примеру, трасса горнолыжного комплекса, которую вовремя не почистили или не убрали с нее какой-то опасный предмет, - это одна история, тогда можно было бы предъявить иск к собственнику. Если бы на этой горе находился опасный объект, за которым обязана была бы наблюдать местная администрация (к примеру, люк), то претензии были бы к муниципалитету. Но в данной ситуации, увы, произошел несчастный случай, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

Напомним, «ватрушка» становится причиной ЧП не в первый раз. 1 января 2021 года жительница Новосибирска катала двух племянников на тюбинге в горнолыжном комплексе «Иня» на Ключ-Камышенском плато. Восьмилетняя девочка погибла, врезавшись в ограждение. Врачи не смогли спасти ребенка. Тете школьницы грозило до 2 лет лишения свободы, но суд принял заявление о примирении сторон и простил ее.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Опасен не тюбинг, а высота горы»

Вот как прокомментировал ситуацию Владимир Голубев, врач - травматолог-ортопед, нейрохирург:

- Опасна не сама «ватрушка», а высота и крутизна склона, с которого человек спускается. Выбирать место, откуда собираешься спуститься, нужно с головой, и лучше отдавать предпочтение небольшим горкам: скорость, которую разовьет «ватрушка», будет меньше, и вероятность получить травму - тоже. Едет человек на санках, «ватрушке» или ледянке - принципиальной разницы для позвоночника нет. Главное - выбирать безопасное место.

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