Сергей БОНДАРЕНКО: Борьба - это состояние души!

Парад участников турнира. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В спортивном комплексе ГАУ НСО «СШ Самбо» состоялось торжественное открытие XIV Всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Центр державы», посвященного памяти борцов и тренеров из Новосибирской области.

В организации мероприятия приняли участие Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, а также депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко. По словам организаторов, в этом году турнир проходит после небольшого перерыва - в прошлом году в связи с карантинными ограничениями соревнования пришлось отменить.

- Мы отказались от турнира в 2020 году, потому что его совсем нельзя было проводить. Но как только возможность появилась, мы его организовали, - сказал Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Сергей Бондаренко.

Мероприятие проведено при поддержке мемориальной программы «Белый тополь», Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, а также общественного фонда «Карелин-фонд».

- Хотелось бы сказать отдельные слова благодарности идеологу и инициатору турнира Сергею Валентиновичу Бондаренко. Это непростое совмещение - турнир для молодых борцов, посвященный памяти тех, кто уже ушел. Но это очень важная традиция: так молодые люди понимают, что они являются частью непрерывной цепочки под названием «поколение борцов», - отметил Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации, сенатор Совета Федерации от Новосибирской области.

НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ!

Перед началом поединков присутствующие почтили память ушедших тренеров и спортсменов минутой молчания.

В турнире приняли участие около 200 борцов из 10 регионов России. Новосибирскую область представляли спортивные клубы «Первомаец», «Сибирский», «Карелин-фонд», а также клуб «Спутник», в котором состоят спортсмены из Искитима и Бердска. Кроме того, мероприятие посетили участники из Республики Алтай, Хакасии, Красноярского края, Кемеровской, Курганской, Иркутской и Томской областей.

За победу в соревнованиях боролись 15 - 16-летние спортсмены в 12 весовых категориях, от 42 до 110 килограммов.

- Участники - это не малыши, это почти взрослые. И для этой возрастной категории очень важны такие соревнования. Именно сейчас у них формируется чувство победы и ощущение борьбы. Потому что борьба - это состояние души. Потому что побеждать нужно. Ничего мы не добьемся, если не будем бороться, - объяснил Сергей Бондаренко.

В первый день турнира прошли предварительные поединки и полуфиналы. Каждый бой состоял из двух периодов по 3 минуты, между которыми был предусмотрен 30-секундный перерыв для того, чтобы перевести дыхание, а главное - выслушать советы тренера. Финалы, утешительные поединки, а также подведение итогов были запланированы на второй день турнира - 7 ноября.

ЧЕМУ УЧИТ КОВЕР

По итогам первого дня и участники, и организаторы остались довольны.

- Мне кажется, что участники прочувствовали идеологию турнира. Это не квалификационные и не отборочные соревнования. По результатам присваивается звание кандидата в мастера спорта, но на самом деле главная цель не в этом. Главное, что подростки понимают, в какую большую, суровую, но все-таки дружную семью борцов они попали, - поделился мнением депутат Сергей Бондаренко.

По словам депутата, главное, что «Центр державы» дает участникам, - это воспитание мужества и волевых качеств, а также понимание того, что даже проигрыш одного боя или турнира может привести к новым победам.

- Ковер как раз этому и учит: несмотря на то, что ты проиграл сейчас, впоследствии ты можешь выиграть сражение в целом, если у тебя есть сила воли. Вот для этого и нужен «Центр державы», - заключил депутат.