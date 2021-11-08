Заказать манипулятор в Новосибирске 2021: цены, советы экспертов

Выбор манипулятор зависит от его эксплуатации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краны-манипуляторы помогают перевезти крупногабаритные предметы: ларьки, вагончики, строительные материалы и многое другое. Они помогают в частном строительстве: с их помощью можно смонтировать малоэтажные здания. Мы выяснили, как заказать манипулятор в Новосибирске 2021 и какие на эту услугу цены.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ МАНИПУЛЯТОРА?

Выбор манипулятор зависит от его эксплуатации. Модели кранов отличаются габаритами, оснащенностью и техническими характеристиками.

— На сайтах, предлагающих услуги аренды манипулятора, обычно указываются грузоподъемность борта и стрелы, длина стрелы и угол ее поворота, низкая или высокая платформа и т. д. Выбор зависит от того, на каких участках, при каких работах будет эксплуатироваться кран, для поднимания или опускания грузов он нужен. Эти параметры связаны между собой. Например, длинной стрелой получится поднять груз, находящийся на большем расстоянии от манипулятора, но чем больше длина стрелы, тем меньше груза получится поднять, — рассказал КП-Новосибирск менеджер сервиса «Техаренда» Сергей Сафронов.

По типу крановых установок манипуляторы делятся на тросовые и гидравлические. В первых стрела имеет Г-образную форму, а для подъема и опускания груза используется лебедка с тросом. Такие манипуляторы помогут вытащить груз даже через высокое ограждение или поместить его ниже уровня земли (в котлованы, колодцы, траншеи).

Гидроманипуляторы — более современные. Их отличие — в устройстве стрелы, которая состоит из двух раздвижных секций. Крюк прикреплен к концу крайней секции. Конструкция стрелы помогает не раскачивать груз и выполнять монтажные операции более эффективно. К тому же им проще управлять. Минус такого типа — неудобства при опускании груза ниже уровня земли.

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРОВ В НОВОСИБИРСКЕ

Заказать манипулятор можно в компаниях или у частных лиц. Аренда стоит одинаково, примерно 1000-2000 рублей за час. Самые дешевые варианты — от 750 рублей за час. Минимально можно заказать манипулятор на один час.

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