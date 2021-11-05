«Мне отказывали, потому что взросло выглядела»: сибирячка с 13 лет пыталась попасть на «Голос», ее мечта наконец-то исполнилась

Юная певица примет участие в следующем этапе шоу. Фото: предоставлено Елизаветой Шариповой.

19-летняя уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова покорила жюри «Голоса» песней «Oh darling» группы «The Beatles». К ней повернулись Пелагея и Леонид Агутин — второго она выбрала своим наставником. Судьи назвали ее вокальные данные редким даром.

В интервью «КП-Новосибирск» Елизавета рассказала, как добивалась успеха и как планирует развиваться в сфере музыки.

— Три года подряд я ездила на кастинг «Голос.Дети», но каждый раз меня не брали. Я очень взросло выглядела в 13 лет, имела взрослый голос, и мне говорили, что я не подхожу. Причин для отказа было много, тогда я подумала, что вокал не для меня, и перестала заниматься пением, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Шарипова.

В старших классах девушках попробовала свои силы и в журналистике, и в малом бизнесе. Музыка полностью ушла из ее жизни: родители не включали песни даже в машине, чтобы не напоминать дочке о былых неудачах. Однако мама очень хотела, чтобы Елизавета вернулась к вокалу. Она накопила денег и купила дочери путевку в Италию, якобы за отличную учебу.

— В Италии я встретила Женю Орлова, создателя «Республики KIDS» — это известная музыкальная студия в Москве. Раньше мы с ним виделись на конкурсах. Вначале я подумала, что он случайно там оказался. А потом нам раздали программки с надписью: «Прослушивание». Тут я поняла, что мне придется петь.

Поездка замотивировала сибирячку вернуться к музыкальной карьере и участвовать в конкурсах «Поколение Next» и «Я вижу твой голос». Но ей хотелось участвовать в крупных проектах — и Елизавета подала заявку на «Голос», по-прежнему не ожидая, что пройдет. И удача оказалась на ее стороне.

— Для меня было важно попасть в «Голос» не чтобы победить, а чтобы просто показать себя. Я понимаю, что это просто шоу — иногда везет, иногда — нет. В дальнейшем я хочу писать и исполнять собственные песни, потому что далеко на каверах не уеду. И буду участвовать в других проектах, например, «Ну-ка все вместе», — делится планами Елизавета Шарипова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.