В Новосибирске экстренно сел самолет «Москва-Братск» из-за инфаркта у пассажирки. Фото: Виктория МИНАЕВА

В среду, 3 ноября, в Толмачево экстренно приземлился самолет, летевший рейсом «Москва-Братск». Это произошло из-за того, что одной из пассажирок воздушного судна стало плохо. Инцидент корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе аэропорта Толмачево.

— На борту самолета стало плохо женщине. Предположительно, у нее случился инфаркт. Аэробус А 321, следовавший из Домодедово, приземлился в 8:30 по местному времени, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево.

Самолет с больной пассажиркой встречала бригада медиков. Женщину госпитализировали.

— 67-летняя женщина потеряла сознание в самолете. Бригада медиков доставила ее в областную больницу. Врачи оказывают ей необходимую помощь, — сообщила КП-Новосибирск главный врач Станции скорой помощи Ирина Большакова.

В каком сейчас состоянии находится пассажирка, пока не известно. В пресс-службе областной больницы КП-Новосибирск пообещали рассказать об этом позже.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс «Москва-Братск» авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в Братск примерно в 9:36.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.