Очередной источник зловония найден в районе аэропорта Толмачево

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вонь, которая периодически встречает гостей города в аэропорту Толмачево, уже стала плохой визитной карточкой Новосибирска. «Комсомольская правда» - Новосибирск» направила официальный запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой сообщить, поступали ли жалобы на источники неприятного запаха в районе аэропорта Толмачево и проводились ли там соответствующие проверки. Подробности - в нашем материале.

ИДУТ ПРОВЕРКА И РАССЛЕДОВАНИЕ

Как следует из ответа прокуратуры Новосибирской области, к ним вообще не поступало жалоб на возникновение неприятного запаха в районе аэропорта Толмачево. Такой неожиданный статус по давно назревшему вопросу в ведомстве сопроводили пояснением, что проверка со стороны надзорных органов все-таки ведется: Сибирское управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении по факту несанкционированного сброса сточных вод в реку в районе аэропорта. Расследование еще не завершено. Также идет проверка межрайонным природоохранным прокурором исполнения ООО «Толмачевское» федерального законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности. ООО «Толмачевское» - это животноводческий агрокомплекс, где разводят молочный крупный рогатый скот и производят молоко. Принадлежащие ему территории расположены недалеко от аэропорта.

Поводом для запроса «КП» - Новосибирск» послужила информация о возбуждении административного дела Сибирским управлением Росприроднадзора по факту несанкционированного сброса сточных вод в речку в районе аэропорта Толмачево. Росприроднадзор заинтересовался этим вопросом после обращения к ним общественника Евгения Митрофанова.

Проблема настолько острая, что горожане вынуждены взять инициативу в свои руки и самостоятельно искать источники невыносимой вони. В видеоролике от общественников, например, показаны найденные ими фекальные реки, которые вытекают из трубы около аэропорта и через систему каналов стекают в пойменную болотистую местность - Толмачевские согры, из которой берут начало малые речки Власиха и Криводановка. В своем ролике общественники предположили, что трубы принадлежат самому аэропорту.

Специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу выехали на место, отобрали пробы воды в месте впадения стоков и выше по течению реки. Лабораторные исследования этих проб и показали превышение в них допустимых концентраций загрязняющих веществ. Догадку о канализационном характере стоков Росприроднадзор в итоге подтвердил, но причастности аэропорта Толмачево к стоку в данной точке не увидел.

КУДА ТЕКУТ СТОКИ АЭРОПОРТА ТОЛМАЧЕВО

При этом в официальном ответе Росприроднадзор пишет, что по проведенным ранее проверкам в отношении АО «Аэропорт Толмачево» установлено, что учреждение сбрасывает сточные воды в водный объект - болотный массив Толмачевские согры. Само АО «Аэропорт Толмачево» правонарушения в своих действиях не усматривает, заявляя, что сливает стоки в Толмачевские согры с ведома Росприроднадзора. Вот что сообщили его представители в ответ на запрос «КП» - Новосибирск»:

- АО «Аэропорт Толмачево» не осуществляет сброс сточных вод в реку Криводановку. Росприроднадзор не возбуждал дело об административном правонарушении и не проводил административное расследование по факту такого сброса. Сброс стоков от объектов инфраструктуры аэропорта осуществляется на участок болотного массива Толмачевские согры АО «Аэропорт Толмачево» легитимно на основании разрешений, полученных от уполномоченного государственного органа - Росприроднадзора. Деятельность АО «Аэропорт Толмачево» направлена на соблюдение природоохранных требований и установленных нормативов. Кроме того, АО «Аэропорт Толмачево» регулярно осуществляет мероприятия по восстановлению природной среды, а именно принимает меры и действия, направленные на предотвращение и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от своей хозяйственной деятельности и обеспечивающие восстановление природной среды и воспроизводство природных ресурсов.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

Ранее стараниями общественников было найдено несколько источников зловонных запахов в районе аэропорта. В западном направлении, около села Прокудское, они нашли гигантского размера необорудованную территорию с навозом и отходами, предположительно, относящуюся к соседней Чикской птицефабрике, а также огромный несанкционированный мусорный полигон. На юго-западе аэропорта активисты обнаружили гигантские бочки с жидким навозом, принадлежащие ООО «Толмачевское». В настоящее время Сибирское управление Росприроднадзора ведет проверку исполнения федерального законодательства этим обществом. ООО «Толмачевское» - это животноводческий агрокомплекс, где разводят молочный крупный рогатый скот и производят молоко. Он расположен всего в 4 километрах от аэропорта.

На северо-востоке, в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы, располагаются Толмаческие согры и сточная труба, владельца которой пытается установить Росприроднадзор. А в 8 километрах севернее расположен свинокомплекс «Кудряшовский» и официально закрытый, но все еще принимающий машины с мусором Криводановский полигон ТБО, которые уже сама администрация аэропорта считает источником запахов.

Напомним, что первые жалобы на зловоние были высказаны директором аэропорта Толмачево в 2016 году, и до сих пор проблема так и не решена. А новосибирцы находят все новые источники «ароматизации» главной новосибирской воздушной гавани по ее периметру или в непосредственной близости от порта.

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