Лестница, тротуары и зона отдыха — новосибирскому жилмассиву

Наталья Соколова, председатель ЖСК Заря-2, и Екатерина Махотина, жительница дома 112 . Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В Октябрьском районе завершились работы по благоустройству придомовой территории у домов № 110, 112 и 114 на ул. Кирова. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории жилмассива уложили новое асфальтовое покрытие, проложили тротуары, создали новые парковочные карманы. Во дворе провели новое, современное освещение, установили декоративные вазоны, возле подъездов появились урны для мусора. Особой гордостью жильцов стали зона отдыха напротив дома №114 и лестница возле дома №110, ведущая на улицу Добролюбова – ранее на этом участке был спуск, неудобный для многих жильцов, особенно для пожилых людей.

По словам председателя ЖСК «Заря-2» Натальи Соколовой, заявка на участие в программе была подана в 2019 году. Работы начались в начале лета 2021 года, и уже осенью объект был сдан. Стоимость проекта составила порядка 5 миллионов рублей. Подрядчиком выступила строительная компания «СТС-ПЛЮС».

– Сегодня жители говорят, что здесь ночью можно гулять как по Красному проспекту – и шикарно, и красиво, и подсветка хорошая. И всё это – благодаря инициативе местных жильцов. Все проекты, которые мы реализуем в рамках данной программы, возможны только при участии жителей. Мы, депутаты, как проводники наблюдаем за ходом ведения работ, за качеством реализации, – поделился депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко (депутатское объединение «Единая Россия»).

Игорь Титаренко.

КАК СОЗДАЮТ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Депутат также подробно рассказал о том, как осуществляется финансирование и благоустройство территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». По его словам, подать заявку на участие можно в администрации любого района либо в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Заявки проходят отбор и ранжирование – в зависимости от ряда критериев определяется очерёдность работ. Срок реализации, от подачи заявки до сдачи объекта, как правило, составляет полтора-два года.

Стоимость проекта может составлять от 5 до 12 миллионов рублей, в зависимости от объёма работы. В Новосибирске на реализацию программы «Комфортная городская среда» ежегодно выделяется бюджетом порядка 150 – 200 миллионов рублей.

Основные виды работ – асфальтирование и проведение освещения – полностью финансируются консолидированным бюджетом: муниципальным, региональным и федеральным. Дополнительные работы – оснащение детских и спортивных площадок, прокладка тротуарных дорожек и создание парковочных зон – реализуются по принципу софинансирования.

– По некоторым дополнительным видам работ предусмотрено 20% софинансирование жильцами, но основную часть, порядка 80-85% на себя берёт бюджет, – рассказал депутат.

Игорь Титаренко добавил, что в 2021 году в Октябрьском районе было реализовано 5 проектов по благоустройству территории, а всего по Новосибирску – порядка 50. Он также отметил, что список проектов на 2022 год уже составлен, сейчас идёт приём заявок на 2023 год.

ВМЕСТЕ – К ОТЛИЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Наталья Соколова рассказала, что в дальнейших планах ЖСК «Заря-2» – обновить детскую площадку. Кроме того, весной местные жители планируют своими силами заняться озеленением территории.

– Самая главная беда на детской площадке – это то, что там образовалось небольшое углубление, в котором скапливается вода. Играть детям невозможно, постоянно стоит грязь. У меня сейчас один ребенок, восьми лет, но ждем второго, поэтому надо готовить площадку, – рассказала Екатерина Махотина, жительница дома №112.

Ирина Шарофутдинова, паспортист ЖСК «Заря-2», поддерживает эти планы и добавляет, что активная позиция жильцов и совместные усилия обязательно приведут к отличному результату.

– У нас теперь асфальт прекрасный, бордюры, пешеходные дорожки, зона отдыха, современное освещение. По крайней мере, качество жизни улучшилось, и движение пожилых людей по нашему двору теперь безопасно. И всё это благодаря усилиям жителей, а также активному участию и помощи от нашего депутата Игоря Титаренко, – заключила она.