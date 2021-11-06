Под Новосибирском росгвардеец спас пенсионерку из горящего дома

Пенсионерка (слева) Галина Владимировна благодарит полицейского Виталия Карпова (справа). Фото: предоставлены героями публикации

Праздник превратился в спасательную операцию для прапорщика полиции Виталия Карпова. Мужчина с женой ночью ехали из гостей и заметили горящий дом. Подбежали и постучали в окно — отозвалась пенсионерка. Подробности истории спасения пожилой женщины — в материале КП-Новосибирск.

ВЫТАЩИЛ ЧЕРЕЗ ОКНО

76-летняя пенсионерка из Сузуна Галина Воронцова попала в беду в ночь с 4 на 5 ноября: она не могла выбраться из загоревшегося дома.

— Пожар начался с улицы, со стороны веранды — там нет ни электричества, ни печки, только сложены дрова. Наша версия — это мог быть поджог. Летом к маме заходил безработный — помочь клумбу вскопать. Оказалось, он на условно-досрочном. А недавно кто-то забрался к маме, украл три бутылки коньяка, мы звонили в полицию. И пригрозили безработному, что напишем заявление. Может он отомстить хотел или нажаловался собутыльникам, — говорит Татьяна Воронцова, дочка пенсионерки, оказавшейся в горящем доме. — Надеюсь, полиция разберется.

Чудом в момент ЧП мимо загоревшегося дома ехал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Виталий Карпов вместе с супругой — они возвращались от родителей.

— Мы вышли из машины, один местный мужчина уже стучал в окна. Горела веранда, в дом через нее было уже не зайти. Вскоре подъехали еще друзья — и впятером мы стали стучать, искать людей. Откликнулась пенсионерка, но она не могла из окна вылезти. Тогда я залез в дом, помог ее вытащить на улицу через окно. Взял телефон с фонариком и прошелся по комнатам, а потом вылез обратно. В тот момент уже горела крыша, огонь прожег дверь, но я вовремя успел выбраться, — рассказал КП-Новосибирск» прапорщик полиции Виталий Карпов.

Родственники погорелицы подозревают поджог. Фото: предоставлено героями публикации

«ВИТАЛИЮ — НИЗКИЙ ПОКЛОН»

Виталий служит в полиции уже 23 года, до этого проходил службу по контракту. Говорит, помог опыт: за почти четверть века приходилось бывать и на пожарах. Но героем он себя не считает, хотя дочь спасенной им пенсионерки думает иначе.

— Я была у детей в Крыму, и тут мне звонит мама — дом сгорел, а ее спасли. Я срочно вылетела в Новосибирск, приехала в Сузун, а вместо дома — пепелище. Мама моя пыталась выйти, открыла дверь на вернду — а там стена огня, опалила волосы. Сама бы не вышла, ее спасли, вот главное счастье! Низкий поклон Виталию и всем, кто помогал ее спасти, — рассказала «КП-Новосибирск» Татьяна Воронцова.

Пожар был сильным: сгорел дом из бруса с верандой, сарай с курами и надворные постройки на площади около 200 квадратных метров. Огонь не пощадил двух кошек, погибли 50 куриц. Удалось спасти только собаку- алабая и документы, одежду и личные вещи уничтожил огонь. Сотрудникам МЧС удалось защитить соседние два дома — сразу две пожарные машины проливали их водой. Поджог это были или нет, предстоит разобраться правоохранителям.

КП-Новосибирск следит за развитием событий

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