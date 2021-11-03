«Спал на улице на надувном матрасе»: новосибирец месяц прожил без денег в Гонконге

Житель Новосибирска — Никита Савельев отправился в рабочую коммандировку в Сеул. Но судьба завела новосибирца в Гонконг. Фото: предоставлено героем публикации.

24-летний житель Новосибирска Никита Савельев называет себя молодым предпринимателем. Но в августе он очутился в Гонконге практически без денег в кармане. Однако сибиряк не пропал! Как он выжил в мегаполисе без единого знакомого и не зная языка — в материале КП-Новосибирск.

ПЕРЕСАДКИ НЕ БУДЕТ

В Новосибирске Никита развивает свое бизнес-сообщество. Это своего рода клуб, в котором проводят тренинги «Как масштабировать бизнес», «Как выгодно инвестировать в недвижимость» и другие. В начале августа Никита запланировал встречу с партнерами в Сеуле. Перелет планировался с пересадкой в Китае. Когда пришло время сборов, начинающий бизнесмен закинул в чемодан минимум вещей — пару футболок и шорты. Хотя командировка планировалась длительная — на полгода, остальные вещи Никита думал купить уже на месте. Прихватив 100 баксов и 20 000 рублей, новосибирец отправился в Толмачево.

В Пекине у Никиты возникли проблемы с билетами и визой. Фото: предоставлено героем публикации.

— Перед поездкой я вложил деньги в строительство двух квартир, поэтому у меня оставалась небольшая сумма, — объясняет свой бюджет на поездку Никита.

Во время пересадки в Китае начались неприятности. Сначала оказалось, что в Сеул можно попасть лишь на две недели, потом выяснилось, что виза новосибирца вообще не подходит для этого перелета.

— Я пытался решить проблему, потратил на это почти все деньги, но ничего не вышло. Домой не хотелось, и я махнул из Пекина в Гонконг — решил, что там что-нибудь придумаю, — рассказывает Никита.

В Россию новосибирец возвращаться не хотел и отправился в Гонконг. Фото: предоставлено героем публикации.

ДУШ В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ

Никите не хватало денег даже на койко-место в хостеле. Выбора не оставалось — парень купил надувной матрас. Так спальней для новосибирца смог стать любой закуток в городе. Спал путешественник на улице, рядом с Гонконгской филармонией.

Спал новосибирец рядом с Гонконгской филармонией. Фото: предоставлено героем публикации.

— Ночью я перелезал через забор к культурному центру, надувал матрас и ложился спать. Охранники меня не трогали — отнеслись с пониманием, только будили меня в 7 часов утра. Я делал вид, что просыпаюсь, — продолжает новосибирец.

Подушкой для путешественника стал рюкзак. Он же был и мини-шкафчиком.

Рюкзак путешественника стал не только мини-шкафчиком на месяц, но и подушкой. Фото: предоставлено героем публикации.

Бриться, мыться, чистить зубы — целый комплекс утренних упражнений парень выполнял в обычном фитнес-центре. Там же можно было постирать вещи.

— Я купил специальный ключ от ячейки и складывал туда одежду. Когда люди видели, что я бреюсь или чищу зубы, не удивлялись, относились к этому спокойно. Поэтому я делал свои дела и уходил. И так каждый день в течение месяца, — вспоминает Никита.

В этом же центре новосибирец принимал душ. Так проблемы гигиены были решены практически сразу.

После душа - просмотр футбольных матчей. Фото: предоставлено героем публикации

ЗАРАБОТАЛ 100 ТЫСЯЧ

Первые два дня парень сидел практически без денег. Это было время поисков оптимального решения, как заработать. Никита говорит, для него это было делом принципа: раз он учит людей бизнесу, то должен показать мастер-класс, как будет выпутываться из этой истории. И придумал. Находчивый русский накачал из интернета фотографий разных стран, а также фото мопсов, ведь собачек любят многие. На последние деньги распечатал снимки и начал торговать ими на улицах Гонконга.

Вот так выглядела дорога к спортивному центру, в котором новосибирец мылся, брился и стирался. Фото: предоставлено героем публикации.

— Это были просто распечатанные фотки, но за день я мог заработать до 10 тысяч рублей, хотя бывало, что и вообще нисколько. Конкретной цены не было — кто сколько хотел, столько и давал. Когда хочется есть, голова работает совершенно по-другому. Я понимал: если сегодня продаж не будет, то завтра я останусь голодным, поэтому включал обаяние на полную, — говорит сибиряк.

Китайцы оказались очень добродушными и соучастными. Кто-то наверняка просто пожалел юного парня, заблудившегося на Востоке.

На фотографиях из Интернета находчивый предприниматель заработал 100 тысяч рублей. Фото: предоставлено героем публикации.

В итоге бизнесмен наторговал за месяц на 100 тысяч рублей, купил билет и вернулся в Россию в плюсе. Сейчас Никита понимает, что безвыходных ситуаций не бывает, а китайский квест стал для него способом настоящей трансформации.

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