«Знает «сидеть» и делает «зайку»: жительница Новосибирска обучила лису собачьим командам

Юля купила лиса полуторамесячным щенком. Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

В одной из групп в социальных сетях появился забавный ролик. Серый лис сидит на столе и выполняет команду: мило отворачивается и закрывает длинную мордашку лапкой. После чего получает от хозяйки заветное лакомство. КП-Новосибирск нашла главного героя ролика и поговорила с его хозяйкой.

«КРУШИЛ ВСЕ НА СВОЕМ ПУТИ»

Юлия Шехтман купила одомашненного лиса на новосибирской пушной ферме 5 лет назад. Выбрала малыша цвета платины, назвала мелодично — Инарий. Так лесной зверек поселился в обычной новосибирской двухкомнатной квартире.

— В нем смешана порода фермерской пушной лисы и лисы, которую одомашнили в НИИ цитологии и генетики. Купила я зверька как раз на ферме, которая находится при институте. Лисенку было тогда 1,5 месяца, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Юля начала дрессировать лиса. Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

Попав в новый дом, пушистый постоялец задумал навести свои порядки. Он сразу решил, что в квартире пора менять плинтусы, а кожаные сапоги хозяйки вышли из моды, да и без перчаток Юлия прекрасно обойдется.

— Он грыз, ломал и крушил все на своем пути. Без проблем запрыгивал на любую высоту, открывал шкафы и выбрасывал оттуда все, до чего дотягивался его нос. Я почти каждую неделю меняла ему лотки, потому что Инарий просто их разгрызал, — продолжает девушка.

Инарий громил дом хозяйки. Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

Сначала Юлия была уверена, что сама справится с непослушным лисом. Однако все попытки воспитать зверька заканчивались провалом. Инарий не собирался сдаваться и продолжал устраивать в квартире разгромы.

— Мне пришлось обратиться к лисьему психологу, как я ее называю. Специалиста зовут Ирина Мухамедшина, мне ее посоветовали местные кинологи. Она долго работала в Институте цитологии и генетики, где проводится эксперимент по одомашниванию лис, у нее большой опыт по адаптации этих животных. Ирина и учила меня дрессировать Инария. Самой первой командой стало слово «нельзя», а дальше как с собакой: «сидеть», «лежать», «рядом». Получалось круто! Более того, лисы запоминают команды быстрее собак, — говорит хозяйка.

Одна из первых выученных команд - «сидеть». Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

Теперь лис стал степенным, воспитанным и интеллигентным. За вкусняшку он покажет «зайку», услышав команду «стыдно», прикроет мордочку лапкой, а также легко пройдется «змейкой».

— Рацион у Инария разнообразный: цыплята, мясо с овощами, тыква, баклажаны, специальные кормовые крысы, кролики, — перечисляет хозяйка Инария.

«А ЭТО ВОЛК?»

Когда Юлия выводит Инария на прогулку, ловит на себе десятки осуждающих взглядов. В каждом человеке сразу просыпается зоозащитник, который не может молча пройти мимо.

— Мне начинают доказывать, что лиса — дикое животное и ее нужно отпустить в лес. Я же, по мнению многих, просто мучаю несчастного зверя, — делится Юлия.

Ну разве он не милый? Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

Другие прохожие спрашивают, что это за животное, путают Инария с песцом или называет неправильной собакой.

— Кто-то один раз его даже волком назвал. Обычно еще спрашивают, почему он не рыжеет и почему такие глаза дикие, — добавляет владелица Инария.

Любимая игрушка - жираф. Фото: предоставлено Юлией ШЕХТМАН

В целом же по характеру лис очень похож на воспитанного пса — гуляет на поводке, откликается на кличку, любит вкусняшки. Юлия уверена: он ни за что не променял бы уютную квартиру на сибирский лес. Да и предки Инария уже давно живут не на воле, а рядом с человеком.

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