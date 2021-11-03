«Хотел отомстить за маму!»: новосибирский школьник заявил, что отправил отца в колонию, придумав историю о педофилии

Мальчик приставал к спящему отцу, мужчина сбросил его на пол. В итоге мужчину посадили на 14 лет. Фото: предоставлено героями публикации

44-летний житель Новосибирска сел в тюрьму на 14 лет — по версии следствия, он приставал к своему сыну. 13-летний мальчик рассказал на допросе ужасные подробности. В деле также фигурирует видео. Но как только отцу стал угрожать реальный срок, ребенок начал отказываться от своих слов. Заявил, что хотел отомстить папе за то, что тот бил маму, когда был пьян. Кому верить в этой истории — разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

ПЬЯНЫЙ ПОКАЗЫВАЛ ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Семья Швецовых* из Новосибирска — большая. Мама в декрете, двое детей, муж работает таксистом, но любит уйти в запой на месяц, а иногда может поднять руку на благоверную. Теща и тесть тоже имеются, выступают на стороне любимой дочери. Но то, что случилось 11 июня 2020 года в этой квартире, перевернуло жизнь всех членов семьи. И сейчас все они говорят, что жалеют об этом дне и своих поступках.

В тот день глава семейства Алексей* весь день сидел дома и выпивал, а потом завалился спать. Разгневанная теща позвонила в полицию. Говорит, на эмоциях, устав бороться с пьянством, сообщила, что зять якобы целуется с малолетней дочкой. Дело тут же получило ход. В семью приехали люди в форме, начались расспросы-допросы. Показания участников семейной драмы начали меняться. Оказывается, дочку никто не трогал, вместо этого жертвой отца-таксиста стал 13-летний сын Николай*. Мама говорит, тогда сын думал, что эта история отрезвит мужа, а не отправит его в тюрьму.

— Показания матери таковы: позвонил сын Николай и рассказал, что пьяный отец включил фильм про лесбиянок, а потом стал приставать к нему. Следователи возбудили уголовное дело на основе показаний ребенка, так как ни полового акта, ни чего-то еще не было. Делу дали ход просто на основании показаний мальчика о домогательствах, о том, что отец его трогал и гладил, — рассказала КП-Новосибирск адвокат подсудимого Инна Котлярова.

У следователей в доказательной базе — видео. В распоряжении редакции КП-Новосибирск оно также имеется. На кадрах мальчик в одних трусах лежит на кровати с полуголым отцом. Взрослый мужчина явно крепко спит и в определенный момент сталкивает с дивана ребенка, который пытается его посильнее обнять, трется об него. Ребенок в этот момент улыбается и явно позирует на камеру.

Отца семейства в результате арестовали, а мальчика поместили в реабилитационный центр.

Отец (слева) пил и ругался с женой (справа), тогда ребенок решил отомстить за мать и оговорил его. Фото: предоставлено героями публикации

«МНЕ ЖАЛКО НА МАМУ СМОТРЕТЬ, КОГДА ОНА ПЛАКАЛА»

По возвращении из реабилитационного центра 13-летний парнишка начал настаивать уже на другом: папа ничего такого не делал, а сам он наврал, чтобы отомстить за маму, ведь отец частенько по пьяни обижал ее, мог ударить.

— Да, я хотел ему отомстить за маму. Мне жалко было на маму смотреть, когда она плакала. Мне было тяжело, я мог соврать что угодно, даже что он убил человека. Но это все неправда, — уверяет 13-летний Николай.

Откуда же видео с полуголым ребенком и спящим отцом? На этот вопрос ответила нам мама мальчика:

— Муж сидел весь день дома, опять напился и уснул. Вроде как в отместку Николай начал приставать к спящему папе, обнимать его. Я это заметила и сказала дедушке: «Сними на видео, чтобы пристыдить обоих». Потом уже дело продолжилось. Мы с моей мамой устали от пьянства мужа, вызвали участкового, нажаловались, мол, пьяный муж к детям пристает. Приехали следователи, начали расспрашивать, тут старший ребенок и рассказал про видео. И начал сочинять, что папа к нему пьяный приставал, включал при нем каналы для взрослых. Думаю, сын обиделся, что папа вместо прогулок лежит на диване пьяный и что руку на меня поднял. Я ведь тоже обиделась, поэтому и видео то следователям отдала… Сейчас мы уже жалеем, что заварили всю эту кашу...

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ПАПА В КОЛОНИИ

На суде мальчик поменял показания. Настаивал, что оговорил отца. Но ему не поверили. За основу взяли его первые слова. Адвокат Евгения Инна Котлярова говорит, семья уже устала доказывать, что ребенок лжет:

— Бабушка и дедушка назвали мальчика «лгуном безбожным». Соцпедагог установила, что он научился манипулировать чувствами своих близких, склонен лгать. Экспертом установлено, что на видео отец не проявляет половой активности, находится в состоянии алкогольного сна. А вот мальчик постоянно отвлекается на оператора, выполняет предписанную ему роль.

Несмотря на все доводы, суд отправил отца семейства в колонию строгого режима на 14 лет. Семья подавала апелляцию в областной суд. Была подготовлена психолого-психиатрическая экспертиза, которая не выявила у отца ребенка склонности к педофилии, однако решение осталось в силе.

— Сейчас мы готовим кассационную жалобу в суд третьей инстанции, — добавляет Инна Котлярова.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, когда соврал ребенок — в первый или во второй раз?

* Имена героев изменены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Поможет только Верховный суд»

Юристы утверждают, если сейчас семья говорит правду, доказать невиновность отца ребенка будет очень сложно. Проведенные психологами экспертизы о склонности ребенка фантазировать суд может и не принять во внимание.

— Почему суды не склонны верить детям, которые меняют показания, и другим членами семьи? Тут все просто, ведь жена зависима от мужа и может оказывать давление на ребенка. Но все-таки шансы оправдать мужчину есть, если довести дело до Верховного суда. При этом мать должна написать явку с повинной, ведь она по сути оговорила человека, — прокомментировал юрист Михаил Жуков. — Матери также грозит уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос в совершении тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения». Наказание по данной статье либо штраф, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Наказать ребенка по закону нельзя в силу его возраста.

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