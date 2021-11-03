Бизнесвумен из Новосибирска заработала миллионы, продавая друзьям несуществующие «арестованные» машины и квартиры

Сибирячка выбирала своими жертвами подруг и их друзей. Фото: Тимур Шарипкулов/предоставлено героем публикации

Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», пострадавшая Дарья Горбылева добивалась этого почти год. Пока оперативники изучали обстоятельства аферы, женщина в разных уголках нашей страны находила все новых и новых друзей по несчастью. Все они думали, что им повезло и они покупают залоговые машины и квартиры по дешевке. Как работала эта схема — в материале КП-Новосибирск.

БИЗНЕС-ЛЕДИ ПОМОЖЕТ КУПИТЬ МАШИНУ

С Анастасией К. Дарья познакомилось много лет назад в доме своих родственников. Настя всегда производила впечатление успешной женщины, жила на широкую ногу, дарила дорогие подарки на торжествах. Рассказывала всем, что у нее несколько квартир в собственности и дорогие автомобили.

Анастасия предлагает знакомым машины и квартиры по низкой цене. Фото: предоставлено героем публикации

— Мы с ней часто бывали в одной компании. Она такая веселая, душа любой вечеринки, всегда в образе бизнес-леди, у которой все везде схвачено. В прошлом году Настя предложила мне воспользоваться ее возможностями и приобрести дорогую машину по смешной цене. Якобы у нее были выходы на арестованное имущество, которое реализовывалось за бесценок. Она сказала, что за свои услуги возьмет 30 тысяч. Но выгода была существенная, мне это предложение показалось очень интересным, — рассказала КП-Новосибирск Дарья Горбылева.

Дарья говорит, настолько доверяла знакомой, что не подозревала никакого подвоха. Да и выгода от предстоящей сделки казалась невероятной.

Дарья видела «свои» автомобили только на картинках. Фото: Предоставлено героем публикации

— Первым автомобилем, который я согласилась купить по этой схеме, был Toyota Land Cruiser Prado всего за 560 тысяч рублей (при реальной стоимости больше 1,5 миллиона). Я внесла залог, заключила договор с Настей. Следом решила купить машину дочери, это была Mazda 2007 года выпуска за 155 тысяч рублей. Снова отдала предоплату. А дальше началось... Настя сказала, якобы на эти машины есть другие покупатели, которые заплатят более высокую цену, чем та, что она назвала мне. Поэтому надо срочно отдать ей 50 процентов от суммы, оплатить услуги автовозов, а потом, когда иномарки доставят в Новосибирск из другого региона, перепродать их тем самым людям. Мол, я так выиграю на разнице в цене и смогу позволить себе еще более новые и дорогие машины. Я согласилась. Но это еще не все. Однажды Настя попросила меня подписать подобные договоры на другие машины с новыми клиентами на сумму более полумиллиона. Сама она якобы очень болела и не могла этого сделать. В итоге я подписала эти бумаги от своего имени, но это была подстава. Эти клиенты, не получив автомобили, как, собственно, и я свои, стали требовать с меня возврата денег. Мне пришлось оформлять кредит и рассчитываться с ними. Таким образом, я отдала за мифические машины 913 тысяч рублей, — поделилась с КП-Новосибирск Дарья.

Женщина заказала автомобиль и для дочери. Фото: предоставлено героем публикации

Когда она поняла, что никаких машин не существует, а ее знакомая Настя всячески избегает с ней встреч, обратилась в полицию. Но возбуждать уголовное дело там не торопились. Тогда Дарья начала собственное расследование и выяснила, что она не единственная такая подружка.

КУПИЛСЯ ДАЖЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Пытаясь решить свою проблему, Дарья нашла и других потерпевших, которые так же, как и она, пытались по низкой цене купить залоговые иномарки и даже квартиры. География покупателей оказалось обширной: Новосибирск, Барнаул, Москва, Уссурийск...

— Имеется огромное количество потерпевших, которые еще даже не написали заявления в МВД. Например, мне известно, что потерпевшим оказался даже следователь из Красноярска, благодаря доверию которого Настя обманула на крупные суммы еще шесть человек! Когда я начала все это выяснять, общаться с людьми, эта дама прислала мне липовые банковские чеки, что якобы перевела мне деньги. Когда я пришла их снимать, мне сказали, что чеки поддельные, — продолжает Дарья.

Подруга прислала Даше липовый чек. Фото: предоставлено героем публикации

Вот так подруга, с которой женщина была знакома 15 лет, открылась совсем с другой стороны. Дальнейшим подробностям Даша уже не очень удивилась. Квартира, где бизнесвумен проживает с супругом и сыном, оказалась съемной. Дорогой автомобиль — арендованным. Сама Настя уже много лет нигде не работает. Байки об успешности и связях — пыль в глаза для доверчивых знакомых.

— А еще она часто говорит всем, что у нее онкология и она проходит химиотерапию, но мы в это уже не верим. Как не надеемся и на чудо, что Настя вернет наши деньги, — добавляет сибирячка.

Сибирячка отдала подруге почти миллион рублей за несуществующие автомобили. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

ДРУГАЯ СТОРОНА

Журналист КП-Новосибирск попытался связаться с Анастасией, чтобы выслушать ее версию произошедшего. Телефоны женщины оказались отключены, на сообщения в мессенджерах она также не ответила.

В съемной квартире по улице Тюленина в Новосибирске, где, по словам знакомых, Анастасия жила последние несколько лет, дверь никто не открыл.

— Там живет семья с сыном-подростком. Но мы с ними не общаемся, вообще их практически не видим, — сообщили соседи.

А тем временем на сайте частных объявлений в регионе появилось сообщение о продаже дома в Доволенском районе. Контакт для связи совпадает с одним из номеров, принадлежащих Анастасии. Но и этот телефон оказался заблокированным.

Анастасия продает дом. Возможно, он тоже ненастоящий. Фото: предоставлено героем публикации

Редакция «Комсомолки» направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного дела. Ответ мы опубликуем.

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