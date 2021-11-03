«Взяли с улицы без рекомендаций»: в Новосибирске «золотая» домработница украла у хозяйки кольца по цене квартиры

Украшения воровка попыталась продать в Москве. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН/ архив «КП».

Дачный поселок Мочище – место, где селится новосибирская элита. И именно там в одном из коттеджей провернула свою аферу «золотая» домработница – украла у своей хозяйки драгоценности почти на пять миллионов рублей. Подробности кражи выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

«ПРИШЛА В ДОМ НИОТКУДА»

34-летняя Ирина К. пришла устраиваться в дом бывшего сотрудника правоохранительных органов и его супруги 7 октября.

- Откуда она узнала, что семья ищет домработницу, еще предстоит выяснить, - рассказал КП-Новосибирск источник. – Никаких рекомендаций у нее не было, сказала, что нужна работа. Хозяйка ее приняла: договорились, что Ирина будет приходить на несколько часов, но жить в доме не будет.

Женщина понятия не имела, что новенькая была судима за мошенничество (Ирине тогда дали условный срок). Как и то, что по данным базы судебных приставов, на домработнице висит долг в 67 тысяч рублей — набрала кредитов и не выплатила.

Хозяйка коттеджа не скрывала от домработницы, где хранятся ценные вещи:

- Никаких подозрений у хозяйки Ирина не вызвала, поэтому она прямо при ней складывала украшения в свою шкатулку в гардеробной комнате, - продолжает источник КП-Новосибирск.

На украшения Ирина и позарилась: в коллекции хозяйки было редкое кольцо работы итальянского ювелирного дома с 16 бриллианатами (его стоимость – 50 тысяч долларов, таких колец в России всего несколько) и кольцо французского ювелирного дома с тремя бриллиантами, два браслета, а также фамильные драгоценности. Их и вынесла домработница: ущерб составил 4 922 000 рублей.

На следующий день Ирина не вышла на работу, разумеется, заранее об этом хозяйку не предупредила.

- В этот же время женщина обнаружила, что у нее из шкатулки пропали драгоценности. Сначала она подумала, что муж просто их убрал подальше от чужих глаз. Когда супруг вернулся домой, то выяснилось, что он кольца и браслеты не брал. И 25 октября семья обратилась в полицию, - продолжает источник КП-Новосибирск.

ЮВЕЛИРЫ СДАЛИ ВОРОВКУ

К тому времени домработница была уже в Москве: прилетела она туда на самолете, сняла квартиру посуточно, чтобы ее сложнее было выследить, и стала пытаться продать краденное. Собственно, на этом и попалась.

- Когда в полиции выяснили, что домработница находится в Москве, то связалиь с московскими коллегами, а те оповестили местные ломбарды о краденных драгоценностях, - объяснил источник КП-Новосибирск. - Так что когда в конце октября домработница пришла в один из ломбардов сдавать самое дорогое кольцо, ювелиры сразу поняли, кто перед ними.

Они стали тянуть время: мол, подождите, нужно провести оценку вещи. А сами набирали в это время полицейских.

Ирину задержали прямо в ломбарде, 29 октября ее доставили в Новосибирск: сейчас она находится под домашним арестом.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», — официально комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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