Давид Манукян не обиделся на Моргенштерна, который упрекнул его в хайпе на трагедии в Казани

Моргенштерн нелестно высказался о Даве. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Иван МАКЕЕВ.

Интервью Моргенштерна на канале Ксении Собчак наделало много шума. Досталось и самому рэперу за его слова о Великой Отечественной войне (мол, он не понимает, почему отмечают 9 мая), и блогеру Давиду Манукяну, по которому Алишер тоже прошелся:

- Для меня это человек, который дарит бурю эмоций. Очень люблю как персонажа. Что бы вспомнить? Одно из самых ярких — это когда он поехал возложить цветы жертвам расстрела школы в Казани и взял на это рекламу в инстаграме. И он делает это неосознанно. Это первый человек, который для карьеры использовал ориентацию. Сначала он с Бузовой, а потом с Киркоровым (на церемонии вручения музпремии Дава прибыл на лимузине с Филиппом в окружении мужчин).

Ксения Собчак бывшего парня Бузовой тоже особо не щадила:

- Меня коробит, когда Дава с кровоподтеками неталантливо пытается исполнить великую песню «Журавли» на пошлейших «суровых щах». Это выглядит нелепо и смешно.

Вот только пока подписчики ломают копья в комментариях, защищая Манукяна или Моргенштерша, сами звезды к ситуации относятся с юмором. Об этом КП-Новосибирск рассказал Владимир, концертный директор Давы и Алишера (у них это один и тот же человек).

- Это мужской мир, они так общаются, цепляют друг друга, все в порядке, - прокомментировал КП-Новосибирск Владимир. - Никто никого не оскорбил.

- То есть Давид не обижается на его слова?

- Нет, конечно. Более того, Моргенштерн в караоке поет песни Давы!

А вот мама Давида Манукяна, которой блогер на день рождения подарил дом, решила на заявления звезд не обращать внимания:

- Без комментариев, - коротко ответила она на вопросы КП-Новосибирск.

А вы на чьей стороне в этой истории? За Манукяна или Моргенштерна?

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