В Новосибирске выбрали самых фотогеничных собак октября

Курат словно олицетворяет собой гармонию инь и янь. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Для участия в октябрьском фотоконкурсе нужно было подписаться на страницу «Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU в социальной сети ВКонтакте, загрузить фотографию своего любимца в комментарии к конкурсному посту (найти его несложно, достаточно набрать в поисковике #ПОЛАЙКАЙКП) и сделать репост конкурса к себе на страницу.

Первого победителя выбирали наши подписчики, ставя лайки под фото понравившейся собаки, второго - наш партнер - новосибирский производитель товаров и кормов для любимых питомцев PROРАЦИОН, а третьего - редакция «Комсомолки».

ВЫБОР ПАРТНЕРА КОНКУРСА:

Обаятельный Курат.

Партнер конкурса в этом месяце победителем выбрал обаятельного пса Курата породы акита-ину, одной из древнейших на Земле, выведенных в северных регионах Японии. Курату 6 лет, его любимые игрушки: теннисный мячик и тянучки. А еще он обожает говядину.

От всей души поздравляем хозяйку Татьяну Овсянникову и Курата с победой в нашем конкурсе!

Милая Акира покорила сердца наших подписчиков! Фото: Карина АБРОСИМОВА

ВЫБОР ПОДПИСЧИКОВ:

Малышка Акира.

Немецкой овчарке Акире всего 3 месяца. По словам ее хозяйки Карины Абросимовой, наград у питомицы еще нет, но она активно готовится и тренируется, чтобы в ближайшем будущем покорять вершины!

- Наша Аки безумно любит повторять команды и изучать новые, а также активные, подвижные игры как дома, так и на свежем воздухе. Из игр ее душа лежит больше к перетяжкам, но и задорно побегать за мячиком эта проказница уж точно не откажется! Любимые игрушки: пуллер, канатик, мягкие и пищащие, - рассказывает Карина и добавляет, что Акира, хоть и ест сухой корм премиум-класса, но больше всего любит свежий творог.

Поздравляем Карину и ее питомицу с законной победой!

Веселый непоседа чихуахуа Джаз. Фото: Вячеслав КОЛМЫКОВ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ:

Музыкальный Джаз.

Редакция «КП» - Новосибирск» отдала свой голос пятилетнему чихуахуа по кличке Джаз. Нас покорили его обворожительная мордашка, неподдельное веселье и озорство в глазах! Мы просто не смогли устоять перед таким очарованием.

Хозяин чихуахуа Вячеслав Колмыков поделился, что Джаз обожает мягкие игрушки, особенно отбирать их у домочадцев - это его самая любимая игра. Кроме того, Джаз - поклонник правильного питания и больше всего любит вареную говядину.

Поздравляем Вячеслава и Джаза с победой!

Партнер конкурса вручил победителям по 2 кг корма Delicana™. Фото: Производственная компания PROРАЦИОН.

Победителям октябрьского этапа достаются отличные призы: по 2 килограмма сухого полнорационного корма с говядиной Delicana™ от компании PROРАЦИОН. А мы приглашаем наших читателей поучаствовать в ноябре в следующем туре фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ». Сделаем нашу осень еще ярче!

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ»: поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.