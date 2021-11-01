Ксения Корнева рассказала, как популярность в «Уральских пельменях» отразилась на ее внешности

Ксения родилась и выросла в Новосибирске. Фото: Валерия ИНДЮК /instagram.com/kseha_ha/

Новосибирцы узнают эту звезду из тысячи. В кадре она вечно ругается на мужа, ходит в халате и может быть вооружена сковородкой. Это Ксения Корнева — звезда народного шоу «Уральские пельмени», актриса сериала «Корни», а также участница шоу «Полный блэкаут» на телеканале СТС. Сибирячка приехала в родной город и встретилась с корреспондентом КП-Новосибирск. В интервью она рассказала о «Раисах» и «Пельменях», похудении и локдауне в столице в 2020 году.

«ПОШЛА В КВН ИЗ-ЗА ПЕЛАГЕИ»

— Ксения, кем мечтали стать в детстве?

— Я хотела стать Кристиной Агилерой. Мне нравилось, как она пела, как выглядела и что делала на сцене. Я хотела быть как она. Сейчас мне кажется, что она почти как я. Да, Кристина покрупнела, но поет прекрасно.

— А как прошло ваше детство в Новосибирске?

— Я выросла на МЖК, и, наверное, все самые яркие события связаны со школой — там я начала играть в КВН, ходила в театральную студию и на танцы. Я постоянно что-то делала, была активисткой. В команде КВН была капитаном. Моя мама писала сценарии, а мы воровали шутки из телевизора и переделывали их.

Девочка играла в школьном театре. Фото: instagram.com/kseha_ha/

— Помните самую первую роль, которую вы на себя примерили?

— Я всегда была крупной, поэтому сразу сложился образ девочки, которая может ругаться на кого-либо. Так и пошло. Вечная активистка и капитан команды.

— А в школе никто не дразнил вас из-за лишнего веса?

— Нет. Даже если и пытались, то я отшучивалась, и ко мне никто не лез. Да и люди, наверное, думали, что я могу ударить. Вообще, я всегда была душой компании. Человек, который выкрикивал на уроках шутки, — это я. Меня не ругали, относились как к шутнице. Учителя понимали, что я кавээнщица. Мама с папой тоже смотрели КВН — до сих пор смотрят. Знают всех участников, переживают за тех, кто уже закончил играть.

— А за какую команду болели?

— «Дети лейтенанта Шмидта», это томская команда. До этого был НГУ, ведь это Новосибирск, да и Пелагея за них играла. Кстати, мы с ней в детстве были очень похожи щеками. Она была щекастая с длинной косой, и мне казалось, что я такая же. Я из-за нее и захотела играть в КВН. Смотрела и думала: «Почему она может, а я нет?» Так и поселилась во мне мечта играть.

— В кого такое хорошее чувство юмора?

— У меня родители веселые. Ни один домашний праздник не проходил без стихов, переделанных песен. Папа отлично играет на гитаре.

«МЫ СПАЛИ ШТАБЕЛЯМИ»

— Как вы шли к своей мечте?

— После школы я поступила в НГУЭУ на «менеджмент». Тогда эта профессия была модной. В институте я подошла к ребятам из команды КВН и сказала, что хочу играть с ними. У них как раз была шутка для толстой девочки. Меня взяли ради одной шутки, так я там и осталась. Команда называлась «Сматывай удочки».

— А что это была за шутка?

— Стук в дверь. Из-за кулис голос говорит: «Кого там нелегкая принесла?» Я выносила на руках девочку и говорила, что я нелегкая принесла легкую.

— Какой следующий шаг?

— Потом была сборная института «Мега», далее объединились с НИИЖТом. Я долго с ними выступала, а параллельно у меня была еще женская команда «Бюст Ленина». Просто в той команде было 11 мужчин и я, так что на сцену мне не давали выходить. В 2013 году мне позвонил художественный руководитель команды «Раисы» и меня позвали выступать за них.

— Чем особенно запомнился «Бюст Ленина»?

— У нас не было денег на нормальное жилье. Мы жили в Москве и снимали квартиру, в которой была комната и кухня. Спать на кухне было невозможно. В комнате спали семь человек — штабелями лежали. Нам еще и подушек не хватало. Мы скручивали пуховики и запихивали на ночь в наволочку. А утром в них на репетицию шли.

«Я БОЯЛАСЬ ЗАБЫТЬ СЛОВА»

— Играть в команде «Раисы» — это уже совсем другой уровень. Чего боялись больше всего?

— Всегда боялась забыть слова. Я плохо запоминаю рифмованный текст. Еще в самом начале мальчики — авторы команды поняли, что я могу петь, и начали вешать на меня все песни. Самым страшным было, когда текст менялся в день съемки. Чтобы запомнить, уходила в угол и повторяла тысячу раз. Есть даже запись одного выступления, где первую часть песни никто не поменял, а вторая изменилась утром. Первую часть я пела, а вторую убегала смотреть за сцену. Быстро читала, выходила на сцену и пела.

Команда Раисы на сцене. Фото: instagram.com/kseha_ha/

— Какой самый сложный период перед выступлением?

— За неделю до него. Ты спишь по три часа и почти ничего не ешь. Постоянно нужно что-то переделать, переписать.

— Кто вас всегда вдохновлял?

— Всегда была фанаткой Саши Гудкова. Он сумасшедший, бешеный человек. Да и вообще мне нравились старые команды, мы ориентировались на них.

«Я ЖЕНА В ХАЛАТЕ»

— В команде «Раисы» вы играли год. Как попали в «Уральские пельмени»?

— Это было после 2014 года. Я полтора года прожила в Новосибирске, вела свадьбы и кайфовала. Потом переехала в Москву, и мне позвонили авторы программы. Они написали номер как раз под меня, и я поехала. Так и осталась, уже 6 лет прошло.

— Там такое же амплуа, как и всегда?

— Да, я грозная женщина. Ну иногда придурковатая. Это женщина, которая ругается. Вечно в халате и со сковородкой в руке.

Одна из ролей – жена в халате. Фото: предоставлено героем публикации.

— Не было желания выйти из этого образа?

— А мне дают это сделать, за что ребятам огромное спасибо. Я могу сыграть и ребенка, и бабушку, и просто какую-то женщину. Да, жен больше, но я пробую разные образы. Мне нравится, что я не одна и та же. Недавно я играла… собаку.

— Понравилось?

— Да, у меня была всего пара слов: «гав-гав».

О ВНЕШНОСТИ

— Видела у вас в Инстаграме, что вы выкладывали фото зубов до и после. Почему решили сделать их? Это ведь была ваша фишка.

— Эта идея появилась давно. Жить это не мешало, но хотелось, чтобы эстетически все было красиво. Я против брекетов, потому что в кадре их видно. Мне подсказали, что есть такая штука, как элайнеры. Это прозрачные капы, которые нужно менять в течение какого-то времени. Хожу в них 3 года, результатом довольна. Теперь улыбаюсь во все 32 зуба. Хочу еще сделать операцию по улучшению зрения. У меня -5, и я без линз вообще ничего не вижу. Только на это пока нет времени.

Теперь у Ксюши идеальная улыбка. Фото: предоставлено героем публикации.

— Мы, девочки, всегда критично к себе относимся, вечно хотим что-то исправить. Как вы относились к себе в школе и сейчас?

— Понятно, что я выгляжу сейчас лучше, чем в институте. Могу позволить себе более дорогую косметику, сделать маникюр. С возрастом я понимаю, что вокруг куча гримеров, которые подсказывают, как лучше. Слушаю, что они говорят, и делаю. Я приняла свою полноту.

«В ЛИФТЕ БЫЛА ОПАСНОСТЬ»

— Прошлый год был очень тяжелым, особенно период самоизоляции. Как она у вас прошла?

— Наши гастроли прекратились посередине тура. Мы ехали, выступали и следом город закрывался. Дома я пробыла с марта по сентябрь. Сначала порадовалась, что можно отдохнуть, а потом стало скучно. Мы начали делать шоу на YouTube. Писали скетчи дома на телефоны и выкладывали. Я купила тренажер, чтобы не располнеть.

— Что происходило на улице?

— Было просто страшно. Люди боялись выходить на улицу. Я только раз в неделю выходила из дома за продуктами и не более того. У нас были карты, в которых писали, сколько людей в доме заболело, и даже в лифт было страшно заходить, потому что там ждала опасность. Потом, когда начались послабления, я начала хвататься за любую работу. Делала все, что мне предлагали. Я трудоголик, и мне без работы тяжело.

— Сейчас вы еще и шеф-редактор на канале КВН ТВ. В чем ваш секрет успеха и как вы все успеваете?

— Я хочу успеть все, поэтому у меня все расписано. Я точно знаю, когда пойду на маникюр, когда будет работа. Я слишком ответственная и не хочу подводить людей.

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