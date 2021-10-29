Новосибирскому «Электросигналу» - 80 лет!

Генеральный директор АО «Электросигнал» Николай Рычков с подарком от Воронежского «Электросигнала». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

27 октября Новосибирскому заводу «Электросигнал» исполнилось 80 лет. Его эвакуировали в наш город во время войны, с тех пор он тут и остался. День рождения заводчане отмечают ежегодно, но раз в 10 лет делают это особенно широко. К круглой дате на завод приехала красивая гравюра, подарок от «родителя» - Воронежского «Электросигнала». А на стене главной проходной появилась мемориальная доска, где указано, что своей самоотверженностью в 1940-х годах заводчане также помогли Новосибирску получить звание «Город трудовой доблести». О прошлом и будущем завода «Комсомолка» поговорила с Николаем Рычковым, генеральным директором АО «Электросигнал».

Телевизор «Изумруд». Фото: Из архива АО «Электросигнал»

СТАЛИ ЭФФЕКТИВНЕЕ И СОВРЕМЕННЕЕ

В советское время Новосибирский «Электросигнал» знала вся страна. Здесь выпускали радиолы, радиоприемники и телевизоры «Изумруд». В 1990-х годах привычная экономика рухнула, и для завода настали непростые времена: резко уменьшилось количество работников, постепенно прекратился выпуск телевизоров, а затем упали объемы производства радиостанций для авиации, потому что иностранные самолеты практически вытеснили российские. Более того, за последнее десятилетие резко изменились технологии производства этих радиостанций: они стали функционировать на уровне компьютера, и главным в них стало программное обеспечение. Огромные цеха, где раньше работали по 180 - 200 человек, оказались не нужны, ведь теперь сотни специалистов мог заменить один. Это привело к «сжиманию» завода, и на его территории образовалось несколько пустующих цехов.

- Пустующие здания нужно было обслуживать, ухаживать за ними, что вызывало большую тревогу: а сможем ли мы все это сохранить и удержать? Нам удалось это сделать. В последние годы мы провели огромнейшую работу по эффективному перераспределению площадей, в корпусах сделали капитальный ремонт, перебазировали все радийное производство в три из них. Сейчас эти корпуса ремонтируем и везде меняем окна. Здания, не подлежащие восстановлению, снесли. Объем проведенных работ колоссальный. Кроме того, мы начали облагораживать корпуса внешне, а раньше на это не было ни сил, ни денег, - рассказывает Николай Рычков.

Благодаря новым технологиям объемы радийного производства на заводе стали больше, чем 10 лет назад, но расположено оно на меньших площадях и требует участия меньшего количества специалистов. Все стало эффективнее и современнее.

Легендарные радиостанции. Фото: Из архива АО «Электросигнал»

ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ

Директор «Электросигнала» рассказал о необычном для Новосибирска проекте - индустриальном парке. Уже сейчас идет его регистрация, после чего различные компании на условиях аренды или совместного пользования смогут воспользоваться заводским оборудованием и технологиями.

- Резидентами нашего парка могут стать все, кто нуждается в развитии, но не имеет нужных площадей и технических мощностей, - объясняет Николай Рычков.

Кроме того, на заводе идет постоянная работа на будущее. Модернизируется выпускаемое оборудование и закладывается задел под перспективные разработки. Заводское конструкторское бюро в своем узком специфичном направлении известно по всей стране, его считают сильным, солидным подразделением. Здесь работают и опытные, и молодые сотрудники.

- Появление чего-то нового здесь - процесс постоянный и непрерывный. Даже в лихие девяностые мы занимались разработкой новых изделий. Это дало нам возможность быстрее восстановиться, когда все в стране стало налаживаться. Я считаю, что в перспективе наша малая авиация будет активно развиваться. Да, сейчас она на начальном этапе этого пути, но постепенно все изменится. А мы будем к этому готовы и сможем предложить рынку свои разработки, - считает Николай Рычков.

Торжественное открытие памятной доски. Фото: Михаил ПЕТРУНИН.

«ВЫГОРАНИЕ И СКУКА - НЕ ПРО МЕНЯ»

Несмотря на экономические кризисы, пандемию, заводу удалось сохранить свой основной производственный профиль. Здесь выпускают радиостанции для военной и гражданской авиации, флота с гарантийными сроками по 6 и 12 лет, заключили крупный контракт на разработку средств спутниковой связи, производят надежную вычислительную технику, компьютерную продукцию - серверы и рабочие станции. Руководство постоянно держит руку на пульсе, чтобы сохранять хорошие темпы движения вперед.

- Конечно, проблемы у нас, как и у всех, случаются каждый день. Но для того мы и существуем, чтобы все это нивелировать и со всем справляться. Для хорошей работы очень важен коллектив, люди, и нужно уделять им внимание, следить, чтобы они тоже двигались вперед. К примеру, наши менеджеры подрастают, и, если им не давать возможности расти, двигаться дальше, они просто закиснут. Поэтому я делегирую им свои полномочия. Вот сейчас все производство радиосвязи я передал Вячеславу Михайловичу Горохову, генеральному директору ОАО «Корпорация Новосибирский завод Электросигнал». Я слежу за тем, чтобы завод не стал неповоротливой структурой, у меня есть план, как этого добиваться. Может, именно поэтому я и не знаю, что такое профессиональное выгорание и скука. Мне всегда есть чем заняться - столько дел надо переделать! - улыбается Николай Рычков. - Хочу вам сказать, что выживаем мы только за счет того, что наши специалисты и руководители достаточно сильны. И тут нет никаких секретов: не будем развиваться, не будем крутить педали - упадем.

Вячеслав Горохов, генеральный директор ОАО «Корпорация Новосибирский завод Электросигнал». Фото: Из архива АО «Электросигнал»

ВГЛУБЬ ИСТОРИИ

О героическом прошлом завода нам рассказала главная хранительница его истории Галина Игнаткина, помощник генерального директора по социальным вопросам АО «Завод Электросигнал». Она проработала на предприятии более 60 лет.

Дата рождения завода - 27 октября - выбрана не случайно. Именно в этот день в 1941 году в Новосибирск прибыл первый эшелон с людьми и оборудованием Воронежского завода «Электросигнал». В то время фронту были необходимы средства связи, и заводчане начали работать на Победу на 11 дней раньше запланированного срока. В помещениях без полов, воды, тепла и света люди монтировали и устанавливали оборудование, чтобы завод как можно быстрее начал выпускать такую нужную продукцию. Первую ее партию отправили на фронт также досрочно. Люди работали по 14 - 16 часов в сутки, собирали радиоаппаратуру вручную, и она была отличного качества!

Галина Игнаткина, помощник генерального директора по социальным вопросам АО «Завод Электросигнал». Фото: Из архива АО «Электросигнал»

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ ГОРОДА

27 октября 2021 года на заводе первыми в городе торжественно открыли мемориальную доску «Новосибирск - город трудовой доблести», где указано, что на этой территории во время Великой Отечественной войны находился завод № 590 (Новосибирский завод «Электросигнал»). В церемонии приняли участие представители мэрии города Новосибирска, администрации Октябрьского района, руководство и старейшие работники завода.