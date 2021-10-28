Представители портов высоко оценили новые технологии обработки угля против пыления и смерзания в «Сибантраците»

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С рабочим визитом предприятия Группы «Сибантрацит» в Новосибирской и Кемеровской областях посетили представители Мурманского морского торгового порта и портов Дальнего Востока: «Геомар», «Дальмормонтаж», «Владивостокского морского торгового порта», «Порт Восточные ворота — Приморский завод», «ВаниноТрансУголь». Гости побывали на промышленных объектах, увидели полный производственный цикл — от добычи угля до погрузки в вагоны, ознакомились с новыми технологиями обработки продукции.

Гостям продемонстрированы результаты реализации и внедрения комплексной программы мероприятий, в соответствии с которой с октября 2021 года уголь на предприятиях Группы обрабатывается новыми жидкими реагентами. Они отбирались по итогам тщательных опытно-промышленных испытаний, которые проводились в течение нескольких месяцев.

Выбранные реагенты минимизируют пыление продукции в процессе перевалки и транспортировки. При отправке обработанного этими составами угля в порты ни на одном маршруте не было зафиксировано пыления, качество продукции осталось неизменным. Новые средства эффективно работают при низких температурах, предупреждая смерзаемость угля в массе. Это подтвердили испытания реагентов в лабораторных условиях при разных температурных режимах, в том числе самых минимальных.

Распыление реагентов осуществляется через комплекс мобильных и стационарных установок по мелкодисперсной обработке продукции, установленных на обогатительных фабриках и станциях погрузки добывающих предприятий Группы. Их работа основана на принципе мелкодисперсного распыления с применением сжатого воздуха. Частицы реагента связывают и осаждают даже самые мелкие фракции угольной пыли, появляющиеся при переработке угля. Этот же эффект предупреждает смерзание угля в процессе перевалки и транспортировки.

Обработка угля происходит одновременно с его дроблением или сортировкой. Установки по обработке продукции оснащены лазерными датчиками, которые контролируют наличие угля на конвейерной ленте. Если уголь не поступает, подача реагента прекратится. Мобильные установки отвечают всем требованиям безопасности. Управление системой осуществляют операторы, которые круглосуточно контролируют ее работу.

При транспортировке угля в зимний период также проводится обработка вагонов специальными реагентами для исключения примерзания угля к дну и стенкам вагонов.

— В наш порт приходит уже дробленный уголь, поэтому было интересно узнать, где и как его добывают, какой производственный цикл он проходит от добычи до погрузки. Но главное, мы собственными глазами увидели, как уголь обрабатывается перед транспортировкой. Компания применяет эффективные реагенты, которые распыляются с использованием мощных и современных установок. Для нас крайне важно, что «Сибантрацит» так ответственно подходит к этому вопросу. Мы надеемся, что уголь в порту не будет смерзаться и пылить, — говорит Евгений Арехта, технический директор АО «Дальмормонтаж».

Представители российских портов и руководство «Сибантрацита» договорились, что и далее такие визиты на предприятия Группы будут продолжены.

Также в рамках совещания установлены договоренности о дальнейшем сотрудничестве с Мурманским морским торговым портом.