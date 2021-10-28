«Это просто удар по ногам!»: разные мнения о повышении транспортного налога в Новосибирской области

В Новосибирской области повысят транспортный налог Фото: Влад КОМЯКОВ

Повысить транспортный налог предложил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Чиновник аргументировал это тем, что требуются деньги на ремонт и содержание дорог. Депутаты Заксобрания после долгой дискуссии поддержали его. В итоге большинство одобрило повышение ставки.

— Транспортный налог остается на территории субъекта в полном объеме, поэтому все заинтересованы в том, чтобы транспортный налог прирастал. К вопросу о его повышении мы не возвращались 15 лет. Последний раз меняли ставки в 2006 году. Предложения повысить налог уже поступали, но депутаты не соглашались. Сегодня годовой транспортный налог, который получает регион, — 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Предположительно, повышение даст прибавку примерно 580 миллионов рублей, — прокомментировал КП-Новосибирск депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков.

Те, кто голосовал за, приводят еще и такие аргументы: за последние 15 лет новосибирцы стали официально получать в 5 раз больше, стоимость легковушек тоже возросла, как выросли цены и на щебень и цемент, которые используются при производстве дорожного полотна.

Однако сами автомобилисты, судя по комментариям в интернете, восприняли новость остро. Те, кто выступает против, говорят, что повышение ставок произошло не вовремя. Пандемия и так ударила по многим сферам, а тут у людей появятся дополнительные расходы.

— Любая налоговая нагрузка на жителей в такое тяжелое время — это плохо. Лично я категорически против повышения каких-либо ставок. Считаю, что время экономически очень трудное, пандемия всех подкосила. И сейчас еще бить налогоплательщику по ногам — это неправильно, — сказал КП-Новосибирск руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Кстати, закон, который приняли депутаты, вступит в силу в этом году, а вот сам налог по новым расчетам автомобилисты будут платить только в 2023-м.

КОНКРЕТНО

На величину налога будут влиять мощность двигателя и год выпуска. Налог на автомобиль с мощностью до 100 л. с. вырастет на 10 рублей с каждой лошадиной силы, от 100 до 150 л. с. — на 15 рублей, от 150 до 200 — на 25 — 50 рублей. Больше всего платить придется владельцам машин с мощностью от 200 до 250 л. с. Для них налог поднимут на 37,5 — 75 рублей за лошадиную силу.

Законопроект затрагивает изменения ставок транспортного налога по всей линейке видов транспортных средств: легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, яхты и другие парусно-моторные средства, гидроциклы, самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы), а также самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги), другие водные и воздушные транспортные средства. По самой распространенной группе автомобилей (до 100 л. с.) транспортный налог будет составлять порядка тысячи рублей в год, это примерно полбака бензина.

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