«Мама увидела меня и сбежала»: девочка, оставленная в роддоме, выросла и ищет родственников

Все детство и юность Татьяна провела в детдомах и интернатах. Фото: предоставлено героями публикации

41-летняя Татьяна Кристалева родилась раньше срока. Сначала врачи подозревали у ребенка ДЦП, а после оставили лишь диагноз «умственная отсталость». Мама бросила дочь прямо в роддоме, побоявшись трудностей, связанных с воспитанием нездорового ребенка. Девочка росла в интернатах, а когда повзрослела и приступила к активным поискам биологических родителей, узнала, что их уже нет в живых. Родня отца от нее отвернулась. Женщина хочет получить квартиру от государства, но для этого нужны документы о том, что ее действительно бросили в роддоме. Найти их непросто. Материал КП-Новосибирск — о том, как выживала девочка в мире, где никому не нужна.

«ЛЕЖАЛА В «АКВАРИУМЕ» ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ»

Татьяна Кристалева с 15 лет ищет родственников. Сейчас ей 41 год, и всю жизнь она была одна. Девочка родилась в Новосибирске, ее мама поступила в отделение с побоями, поэтому ребенок появился на свет раньше срока.

— Я родилась 29 ноября 1979 года в роддоме № 1 в Кировском районе с диагнозами «ДЦП» и «умственная отсталость». Весила всего 2,3 килограмма. Мама увидела меня и сразу же сбежала. Потом меня перевели в роддом № 6, затем — в Дом малютки № 1. Говорят, что сначала я вообще лежала в «аквариуме» для недоношенных, но врачи меня выходили, поставили на ноги, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Кристалева.

Из Дома малютки девочку перевели в Тогучинский интернат, там в 5 лет Тане сняли диагноз «ДЦП», оставили «умственную отсталость», у женщины до сих пор есть некоторые проблемы с речью.

Естественно, никто не хотел забрать к себе девочку с такими проблемами со здоровьем, поэтому все детство Таня провела в интернатах. Помнит Обской психоневрологический интернат, потом — Тогучинский детский дом, где девочку травили, из-за чего ей пришлось вернуться обратно. Вся жизнь ребенка — это казенные кровати, еда из столовой, страх, что кто-то обидит, и понимание с раннего детства: в этой жизни полагаться можно только на себя. Тем не менее уже в интернате Таня мечтала, как и другие дети: «Вырасту, найду маму».

— В 15 лет я решила найти свою маму и стала собирать документы, — говорит она.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

— В 20 лет я решила, что готова сама строить свою жизнь, и вместе с группой таких же отказников попросила интернат помочь найти работу. В 1999 году нас устроили в Новосибирский дом ветеранов ухаживать за пожилыми. Сперва все было хорошо, нам платили зарплату. Через 6 лет пришло новое руководство, нам сказали, что мы недееспособны, поэтому работать больше не будем. Я не очень разбираюсь в юридических тонкостях, но, как мне объяснили, тогда же мы лишились права на жилье. И все равно я осталась в тех условиях еще на 5 лет. В 2010 году мне удалось перевестись в Успенский психоневрологический интернат, главврач сжалилась и помогла мне вернуть дееспособность, чтобы я могла работать, быть самостоятельной, — продолжает Татьяна Кристалева.

7 лет назад женщина решила навсегда покинуть интернат и переехала в город Болотное, сняла квартиру на пособие от государства. Заодно стала искать мать, отправлять запросы в полицию и в архивы. Восстановила свидетельство о рождении — родителями оказались Иван Петрович Кристалев и Зинаида Егорьевна Кристалева (Малова). Татьяна написала в МВД запрос, что ищет их. Но ответ ее не порадовал: мама уже умерла.

— Моя мама родилась 27 апреля 1951 года в селе Новый Шарап под Новосибирском, а умерла 7 ноября 2006 года в городе Чкаловске Нижегородской области. Как умерла — неизвестно, только свидетельство о смерти датировано следующим годом. Мне говорили, так бывает у бездомных, — вздыхает Татьяна Кристалева.

Женщине 41 год, она мечтает найти родственников мамы в селе Новый Шарап. Фото: Предоставлено героями публикации

«ТЫ НЕ НАША — НАГУЛЯННАЯ»

Дальше наша героиня начала собственное расследование. Стала искать родственников по соцсетям, нашла дядю Леонида Петровича по линии отца. Тот живет в Первомайском районе Новосибирска, а отец раньше жил на Затулинке, на улице Зорге. Но скоро радость сироты сменилась жестоким разочарованием.

— Папа давно умер от сердечного приступа, да и не искал он меня. А дядька сказал, что мать меня родила от какого-то Витьки: «Ты не наша — нагулянная». И пока я росла в интернате, мама пила и гуляла, даже не вспоминала про меня. В общем, отцовская родня от меня отказалась, даже пригрозила, мол, даже не думай о доле в квартире на Затулинке. Дядька меня даже заблокировал в соцсетях на всякий случай, — добавляет Татьяна Кристалева.

Женщина почти отчаялась — мечта найти родню таяла. Сирота тогда решила, что жизнь надо строить, не опираясь на прошлое. Семью можно создать и самой. Первый шаг — своя жилплощадь, ее Татьяна, могла бы получить от государства, но и для этого нужно предпринять усилия.

В опеке Болотнинского района отказались признать ее сиротой: оказалось, что не хватало справки об отказе от ребенка от самой матери! А мать ничего и не подписывала — просто сбежала от дочки с диагнозом «ДЦП». Татьяну все-таки поставили в общую очередь на жилье для инвалидов II группы. Но если бы у нее на руках были справка и документы о том, что она сирота, квартиру она получила бы раньше.

— Я живу в Болотном, получаю пенсию по инвалидности 8 тысяч рублей — все уходит на аренду квартиры. Со льготами и надбавками выходит еще 8 тысяч. Также я подрабатываю сиделкой. Хожу по квартирам, предлагаю помощь — уборку, уход за пожилыми. Меня иногда кормят, иногда платят. Но я сейчас не про деньги хочу сказать. Я больше всего мечтаю найти братьев, сестер, родственников. Я хочу с ними познакомиться. Просто чтобы не быть одинокой, — признается Татьяна Кристалева. — Одна надежда, что остались еще родственники в Новом Шарапе, где росла Зинаида Егорьевна Малова. Пожалуйста, помогите найти их!

Уважаемые читатели! Если вам знакомы герои и события, описанные в истории Татьяны Ивановны Кристалевой, свяжитесь с нами по телефону 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp) или по почте: kp.nsk@phkp.ru.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Нужно доказывать сиротство в суде»

Юристы говорят, есть принципиальное различие между сиротой и инвалидом II группы при получении жилья. Государство гарантирует сиротам право на собственную жилплощадь. А вот инвалиды хоть и могут встать в очередь на улучшение жилищных условий, но фактически получают квартиру только в особых случаях. И очередь, которую придется отстоять, длинная. При этом в случае 41-летней Татьяны даже если документы о брошенном ребенке пропали, сиротство можно установить через суд. Это поможет встать в очередь на получение жилья, положенного по закону.

— Сироте нужно запросить из детского дома документы о том, в каком статусе она к ним поступила. Даже если учреждение закрыли и архивы были уничтожены, должны оставаться документы в других детдомах и интернатах. В любом случае установить сиротство можно через суд. Для этого нужно подать заявление, предоставить документы из интерната, в качестве третьих лиц привлечь опеку, детский дом, прокуратуру. Затем суд установит юридический факт и можно будет встать в очередь на улучшение жилищных условий как сирота, — объяснил юрист Михаил Жуков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.