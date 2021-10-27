«Жил в канаве, прятался в кочегарке»: школьники спасли сибиряка, оставшегося без ног

Компания подростков спасла безногого инвалида Олега ( в центре), которого родственники выгнали на улицу. Фото: предоставлены героями публикации

48-летний Олег Гончаров потерял ступни из-за диабета. После операции мужчина перестал верить в себя, разочаровался в жизни и ушел из дома. Сибиряк начал бродяжничать и мог бы совсем сгинуть, но на пути Олега встали сельские школьники. Ребята решили помочь бездомному, а заодно и придали ему сил двигаться дальше.

ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ПРЯТАЛСЯ В КУСТАХ

Олег жил в Омске вместе с пожилой матерью, занимался ремонтом обуви. Семьей так и не обзавелся. Родня ругала его за скверный характер. В прошлом году на долю мужчины выпало испытание: сахарный диабет дал осложнение — начали гнить пальцы ног.

— В больнице мне ампутировали пальцы, но после операции началась гангрена, и меня отправили в Татарск, по месту прописки. Добирался я туда на попутках, ковылял с палочкой. В Татарске попался хороший врач — пытался спасти мне хоть одну ногу. Но не получилось, и 23 декабря 2020 года мне ампутировали обе ступни выше лодыжек. Я оказался в инвалидном кресле, — рассказал КП-Новосибирск Олег Гончаров.

Обычные подростки оказались тимуровцами (справа), вскоре к ситуации подключилась соцзащита (слева). Фото: предоставлены героями публикации

В Татарске инвалида забрала к себе двоюродная сестра, но родственники не сошлись характерами. После очередной ссоры в мае Олег ушел от родственницы. К маме возвращаться не захотел, поскитался еще по родственникам в Татарске, а потом оказался на улице.

— Месяц я жил в кустах, там меня и нашли ребята. Сперва поселили в кочегарке при школе № 2, стали носить воду, еду, гуляли со мной. И в обиду никому не давали. Потом нашли пустой дом, договорились — и меня пустили пожить. И я поверил: мир не без добрых людей! Мало таких детей сейчас встретишь, — говорит Олег Гончаров.

«МЫ ДАРИЛИ ЕМУ ПОДАРКИ»

— Мы помогали просто так — потому что хотели. У нас компания — восемь человек: два Никиты, Ксения, Карина, Диана, Сергей, Аня и я. Мы с Ксенией студенты политехнического колледжа, остальные ребята из школы № 2. Олегу мы помогали чем могли: покупали еду, дарили подарки. Я подарил Олегу нож-бабочку, — поделился с КП-Новосибирск Данил Алексеев.

Все ребята из простых семей. Увлечения как у всех: спорт, учеба, иногда тусовки и TikTok. Данил с виду не похож на тимуровца из книжки — скорее, на блогера с модной стрижкой. Однако в школе № 2 считают иначе.

— У нас много хороших ребят, все держатся друг друга. Улица их не забрала. Наоборот, они помогают пожилым, пристраивают животных. Несут собачку или кошечку прямо в школу — оставляют, чтобы пристроить. Мы только рады им помочь, — уверяет директор школы № 2 Галина Дурнова.

В школе и колледже поддержали энтузиазм ребят, они нашли безногому Олегу (справа) новое жилье. Фото: предоставлено героями публикации

Усилия ребят не пропали даром: инвалида заметила местная общественница Юлия Ланг, накормила и написала об Олеге в соцсетях. В соцзащите стали предлагать мужчине социальное жилье, но сибиряк отказался от этой помощи. Видя, как ребята крепко взялись за него, решил их не подводить, нашел себе квартиру, которую будет снимать. От государства ему положена пенсия 8 тысяч рублей, кроме того, Олег планирует продолжить работать сапожником на дому.

— На жизнь мне хватит. Заработаю, а то как молодежи в глаза смотреть? — скромно улыбается сибиряк.

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