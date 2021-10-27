«Виртуальная» прививка: сибиряку выдали QR-код о вакцинации, которую он не проходил

QR-код появился в личном кабинете.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пенсионеру из Новосибирска «подарили» QR-код о прививке. Мужчина зашел на сайт Госуслуги и увидел, что ему пришел сертификат о вакцинации, которую он не проходил.
— Мне 69 лет, и я уже болел коронавирусом. Моя жена — медик, она выходила меня. Хорошо, что все обошлось, — рассказал КП-Новосибирск Владимир, обладатель QR-кода.
По словам Владимира, прививаться он не собирался. Да и сайтом Госуслуги пользуется не так часто. Неделю назад он зашел в личный кабинет и обнаружил письмо на своей почте. Открыл — а там информация о вакцинации.
Сибиряк "привился" летом. Фото: предоставлено Владимиром.
— Я был очень удивлен. Там было написано, что я привился летом. Вроде бы даже «Спутник V», оба компонента. Обновил страницу — подумал, вдруг ошибка. Нет, мне прислали QR-код. Не знаю только, настоящий он или нет, — говорит сибиряк.
Пенсионер сначала хотел позвонить в поликлинику и разобраться, в чем дело, но в итоге просто махнул рукой.
Напомним, что QR-коды в регионе введут с 30 октября. Их необходимо будет предъявлять в кинотеатрах, театрах, на спортивных мероприятиях, где присутствуют больше 100 человек. Альтернативой может стать ПЦР-тест, который действует 72 часа, или справка о том, что человек переболел менее полугода назад.
КП-Новосибирск уже направила запрос в минздрав, чтобы узнать, как могла случиться подобная путаница.
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