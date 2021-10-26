В Новосибирске школьница спасла трехлетнего малыша, упавшего в колодец

Благодаря Шукроне Марк чудом не пострадал. Фото: личный архив.

О поступке 16-летней Шукроны Гадоевой так никто и не узнал бы, если бы не случайность. Скромная десятиклассница из школы № 71 молчала о своем маленьком подвиге больше двух месяцев, пока мама спасенного ребенка не увидела ее на занятиях в военно-патриотическом клубе и не подошла поблагодарить педагога Шукроны за подготовку девочки. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности истории спасения малыша.

«СЕСТРА МАРКА ЗАКРИЧАЛА, А Я БРОСИЛАСЬ ЗА КАНАТОМ»

- Мы с девочками провожали домой мою подругу и ее маленького брата - трехлетнего Марка, - рассказала КП-Новосибирск Шукрона. - Они живут в частном секторе в Дзержинском районе, и нужно было дождаться, пока человек, который находится дома, откроет дверь и пустит их на участок. В этот момент и случилась беда: Марк, который стал играть перед домом, случайно провалился в колодец. Первой это увидела его сестра и закричала. Глубина колодца примерно 5 метров. Мы испугались, что Марк погиб. Но через несколько секунд мальчик заплакал, и мы поняли, что он жив.

То, что в колодце не было воды и ребенок не захлебнулся, - еще одно чудо! Марк лишь перепачкался в противной жиже, которая была на дне колодца. Она же немного смягчила падение, поэтому мальчик не получил ни одного перелома - отделался только ушибами.

Но теперь была другая задача - вытащить ребенка. Когда через несколько секунд после ЧП дверь девочкам открыл брат Марка, первое, о чем спросила Шукрона, есть ли дома канат. И велела подружкам искать лестницу.

- Никакого каната, конечно, не было. Но я увидела, что на бельевой веревке сушатся вещи, и вспомнила свои занятия на уроке ОБЖ и в военно-патриотическом клубе (она занимается там с 2019 года. - Ред.). Связала рубашки и штаны в «веревку», один ее конец бросила Марку, - описывает Шукрона. - Думала, что Марк сможет за нее держаться и мы его вытянем, но ничего не выходило: он никак не мог хорошо зацепиться - мешала куртка.

К счастью, в тот момент подружки Шукроны нашли лестницу, и она смогла спуститься к ребенку.

- Я помогла Марку забраться на лестницу, и он сам карабкался по ней вверх, а потом уже выбралась и я, - говорит Шукрона. - В тот момент у колодца уже была бабушка Марка, она плакала, благодарила меня…

«ДО КОНЦА ЖИЗНИ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ»

Спустя несколько минут домой приехала мама Марка и врачи скорой помощи, которых вызвала перепуганная женщина.

- Если честно, я даже не помню, как до дома добралась. Мы до конца жизни будем благодарны Шукроне, - Анжела, мама Марка, до сих пор без слез не может вспоминать об этой истории. - После этого падения сынок лежал в больнице с пневмонией, но главное, что он остался жив!

Семья Марка сделала Шукроне подарок - передала девочки сладости, а несколько недель спустя о подвиге узнали в школе и в военно-патриотическом клубе.

- Я не удивился тому, что Шукрона бросилась на помощь: она смелая девочка, и я ее хорошо подготовил, - отмечает Александр Фоменко, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 71, руководитель ВПК «Гвардеец». - А вот то, что она ничего не рассказала о своем подвиге, меня удивило. Насколько она скромная! Я предложил директору школы тоже поблагодарить Шукрону, и мы подарили ей торт. Так она и тут стеснялась, говорила, что просто помогла. Но мы-то знаем, что она настоящий герой!

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