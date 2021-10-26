«Урчит, как полосатые»: в Новосибирске енот воспитал дворняжку

Берри растил Альфу с 6 месяцев. Фото: Анна ПАШАГИНА

В новосибирском енотокафе поселилась собака по кличке Альфа. Щенок оказался не нужен людям, и его приютили в заведении. Еноты практически сразу приняли чужака, вожак стаи взял пришельца под опеку. Что из этого вышло — в материале КП-Новосибирск.

«ДУМАЛИ, СПАНИЕЛЬ»

Альфа попала в приют еще беспомощным щенком. Там она оказалась вместе со своими братьями и сестрами.

— Породистую маму выводка покрыл непородистый кобель. Щенки должны были быть спаниелями, а получились дворняжки. Заводчики от них отказались. Остальных малышей удалось пристроить, а у этой скромняги непростая судьба, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Камнева, хозяйка енотокафе.

У нее есть свое обеденное место. Фото: Анна ПАШАГИНА

Альфу решили отдать в добрые руки и пристроили как сторожевую к пенсионерам. Но им малышка с добрыми и преданными глазами тоже оказалась не нужна.

— Она сидела на цепи, а вместо воды лизала зимой ледышку. За щенком нужен был уход, а пожилая пара не могла его обеспечить, поэтому Альфа снова попала к зоозащитникам, — продолжает женщина. — В этом приюте работала моя знакомая, и одна из моих коллег решила забрать Альфу себе. Только получилось так, что она постоянно задерживалась на работе, поэтому было принято решение оставить Альфу жить здесь, в енотокафе.

«ВОДИЛ ЕЕ В ТУАЛЕТ И СПАЛ В ОБНИМКУ»

Кареглазый лопоухий щенок не понимал, что происходит вокруг. Альфа даже не знала, где найти местечко в этом мире полосатых зверей. На помощь пришел самый старый енот по кличке Берри.

— Ему 6 лет, он такой отец всех енотов. Любого может приласкать, научить уму-разуму. Вот и за нашу Альфу тоже взялся. Почувствовал, что кроха боится. Ей было тогда всего полгода, — объясняет сибирячка.

Альфа встречает гостей не лаем, а вилянием хвоста. Фото: Анна ПАШАГИНА

Берри взял Альфу под опеку. Он решил обучить новенькую всему, что знает сам. Начал, естественно, с туалета. На своем примере показывал, как ходить на пеленку, как потом «убрать» за собой — закопать.

— Берри делился с собакой своей едой. Они постоянно были вместе, как лучшие друзья. Мы вообще не приложили никаких усилий для дрессировки собаки, — признается Татьяна. — К примеру, Альфа всегда идет рядом с ногой, потому что рядом енот. Она никогда не возьмет ничего у чужих, максимум понюхает. Она даже лаять не умела до поры до времени — только скулила, как енот.

«ПРЕДОТВРАТИЛ ЕНОТОАПОКАЛИПСИС»

Время шло, Альфа росла. Она все так же делила свою еду и крышу над головой с толстяками-полоскунами. И однажды собака отблагодарила новых хозяев за то, что они спасли ей жизнь.

— Как-то раз наши еноты задумали побег. Они забрались на окно и отодвинули шпингалет. Альфа услышала щелчок и выбежала на улицу. Села напротив окна и стала смотреть на енотов, а те — на нее. Так и «гипнотизировала» их, пока мы не зашли в комнату и не засекли попытку побега. Так сказать, предотвратила енотоапокалипсис, — смеется хозяйка животных.

Собака не умеет лаять. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сейчас Альфе 2,5 года. Она уже живет самостоятельно. У нее своя миска и свой уголок в енотокафе. Только вот с одним навыком у нее до сих пор плохо — с лаем. В теории Альфа слышала, как это делают ее сородичи. Только повторять плохо получается. Ей проще поурчать с енотами за компанию.

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